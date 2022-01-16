華運鷹架坍塌2死6傷！工人受困5小時救出仍不治　致命原因曝

記者吳奕靖、吳世龍、林冠吟／高雄報導

高雄港華運倉儲儲槽15日下午因升頂油壓千斤頂疑似突然失效，導致內槽墜落連帶鷹架瞬間崩塌，多名工人被壓在鷹架下，造成2死6傷的悲劇。16日下午4時許，檢警也在高雄殯儀館對最後一名被救出的葉姓工人進行司法相驗，並透露葉男的致死原因為胸腹部挫傷，再被重物重壓導致其無法呼吸而致死；而葉姓家屬到場時神情哀戚，全程不發一語。

▲華運倉儲工安意外，最後一名被救出的葉姓工人，受困5小時後才被救難人員救出，但葉男被救出時已無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



高雄港際碼頭發生工安意外後，造成21名工人跌落鷹架，其中13名順利自行逃脫，其餘8名因逃生不及，釀成2死6傷的慘劇。而最後一名被救出的葉姓工人，受困5小時才被救難人員救出，但已失去生命跡象，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治。

檢警16日也會同葉姓工人的家屬前往高雄殯儀館進行相驗，檢察官羅水郎指出，據初步相驗結果顯示，葉男主要致命傷為胸腹部骨折挫傷，導致其無法呼吸而致死。

羅水郎表示，從葉男的遺體來看，葉男的右腳趾有3隻截肢，其左小腿有開放性與粉碎性骨折，外傷較為嚴重，但不至於致死，致死的關鍵主因在於葉男在掉落後其胸腹部受到重創，肋骨骨折後再被重物重壓，導致葉男無法呼吸因而致死。

▲▼高雄港際貨運倉儲工案意外，最後一位被救出不治的葉姓工人，檢警16日下午會同葉男家屬進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）



▲檢察官羅水郎。（圖／記者吳世龍攝）



而葉男的家屬也全程在一旁陪同，面對媒體詢問，全程不發一語，神情哀戚。