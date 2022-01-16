　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

華運鷹架坍塌2死6傷！工人受困5小時救出仍不治　致命原因曝

記者吳奕靖、吳世龍、林冠吟／高雄報導

高雄港華運倉儲儲槽15日下午因升頂油壓千斤頂疑似突然失效，導致內槽墜落連帶鷹架瞬間崩塌，多名工人被壓在鷹架下，造成2死6傷的悲劇。16日下午4時許，檢警也在高雄殯儀館對最後一名被救出的葉姓工人進行司法相驗，並透露葉男的致死原因為胸腹部挫傷，再被重物重壓導致其無法呼吸而致死；而葉姓家屬到場時神情哀戚，全程不發一語。

▲▼華運倉儲工安意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲華運倉儲工安意外，最後一名被救出的葉姓工人，受困5小時後才被救難人員救出，但葉男被救出時已無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄港際碼頭發生工安意外後，造成21名工人跌落鷹架，其中13名順利自行逃脫，其餘8名因逃生不及，釀成2死6傷的慘劇。而最後一名被救出的葉姓工人，受困5小時才被救難人員救出，但已失去生命跡象，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治。

檢警16日也會同葉姓工人的家屬前往高雄殯儀館進行相驗，檢察官羅水郎指出，據初步相驗結果顯示，葉男主要致命傷為胸腹部骨折挫傷，導致其無法呼吸而致死。

羅水郎表示，從葉男的遺體來看，葉男的右腳趾有3隻截肢，其左小腿有開放性與粉碎性骨折，外傷較為嚴重，但不至於致死，致死的關鍵主因在於葉男在掉落後其胸腹部受到重創，肋骨骨折後再被重物重壓，導致葉男無法呼吸因而致死。

▲▼高雄港際貨運倉儲工案意外，最後一位被救出不治的葉姓工人，檢警16日下午會同葉男家屬進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港際貨運倉儲工案意外，最後一位被救出不治的葉姓工人，檢警16日下午會同葉男家屬進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港際貨運倉儲工案意外，最後一位被救出不治的葉姓工人，檢警16日下午會同葉男家屬進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼檢察官羅水郎。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢察官羅水郎。（圖／記者吳世龍攝）

而葉男的家屬也全程在一旁陪同，面對媒體詢問，全程不發一語，神情哀戚。

ET快訊
東加火山爆發「威力等於千顆原子彈」！災後照片首曝光
就剩明天了！台彩急尋2大樂透頭獎得主　「這時間前都來得及」
快訊／Toyz現身還原詐賭過程！　坦承自己是垃圾
Omicron防疫等級「台灣最低」　醫預言：確診暴增不遠了
濕冷到週六！　一圖秒懂未來一週天氣
金曲歌后健身房宣布倒閉！　痛喊：讓您失望了
陳時中目前沒建議WFH！　他收到「公司1通知」笑出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末　家人嚇壞報警　

華運鷹架坍塌2死6傷！工人受困5小時救出仍不治　致命原因曝

快訊／北市松山區男子「陳屍超商」！　警封鎖現場調查中

快訊／高雄貨車撞分隔島側翻！駕駛C字形困車內...血糖過低釀禍　

帶殉職飛官陳奕遺照「回家走一走」　父：心都還在一起

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋　新北動保處繼續追

戴眼罩約「帥男模」一夜情　掀開驚見肥宅壓身！他騙很大代價出爐

南投透天厝沒關瓦斯起火竄濃煙　3人受困2樓被及時救出

大型機具接手F-16V失事現場　水深不足難開挖

大搜索林姿妙涉「機6」用地弊案　縣府前秘書長：哪有圖利

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末　家人嚇壞報警　

華運鷹架坍塌2死6傷！工人受困5小時救出仍不治　致命原因曝

快訊／北市松山區男子「陳屍超商」！　警封鎖現場調查中

快訊／高雄貨車撞分隔島側翻！駕駛C字形困車內...血糖過低釀禍　

帶殉職飛官陳奕遺照「回家走一走」　父：心都還在一起

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋　新北動保處繼續追

戴眼罩約「帥男模」一夜情　掀開驚見肥宅壓身！他騙很大代價出爐

南投透天厝沒關瓦斯起火竄濃煙　3人受困2樓被及時救出

大型機具接手F-16V失事現場　水深不足難開挖

大搜索林姿妙涉「機6」用地弊案　縣府前秘書長：哪有圖利

裁判體驗營！ 學員大嘆不容易　5位主播、6位女生學員

元大金明起取消實體會議　持續維持上下班分流！

妹妹花31萬買回小鬼遺作！　拍賣會上「舉牌競標」坤達暖喊：回來了

炎亞綸才PO文「1小時後就地震」！　視網膜急勸：別發了…網朝聖

想和家人待一起　萌貓「大字躺」霸佔行李箱抗議：帶上偶～

18個冷便當、4個核酸檢驗旅程　陳偉殷結束隔離返家

中華男籃最強歸化竟罰球「麵包」　阿提諾：真的累了

外出開監視器呼喚毛孩　「大眼萌貓」秒衝鏡頭前緊盯：我在這～

毛小孩化身「超萌機車」趴地任挑！　50cc呼聲高網笑：好像很會跑

正妹比賽看一半「露乳狂晃」！男人歡呼超嗨　地方媽媽出手了

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

湖口科技公司尾牙日大火　1600坪廠區全燒光

新竹科技廠「化骨水槽」大火空拍曝光

快訊／湖口科技工廠「深夜大火」　在地人聞到濃濃塑膠氣味

華運最後一名受困工人救出　無呼吸心跳送醫不治

南投10口擠破屋存款卻破千萬！　議員：別捐款

台中男醉倒路邊！一聽「你老婆來了」秒醒

約北宜夜跑　他過彎填海4車連撞

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

2分鐘連收5張罰單　靠交通新規定扳回一城

高雄警揹LED包防治酒駕　基層罵爆

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

更多熱門

相關新聞

喚醒311恐怖記憶　一家5口聽到海嘯警報狂逃

喚醒311恐怖記憶　一家5口聽到海嘯警報狂逃

日本氣象廳今天零時過後發布海嘯警報，奄美市部分民眾暗夜中欲開車避難，沒想到上山車流回堵卡在路上；也有民眾對311大地震餘悸猶存，聽到海嘯警報馬上攜家帶眷避難。

快訊／16:15地震規模5.5　宜蘭花蓮震度3級

快訊／16:15地震規模5.5　宜蘭花蓮震度3級

快訊／16:15地震　台北超有感

快訊／16:15地震　台北超有感

即／高雄貨車撞分隔島側翻　駕駛C字形困車內

即／高雄貨車撞分隔島側翻　駕駛C字形困車內

火山爆發後...東加小島「從地球變不見」！

火山爆發後...東加小島「從地球變不見」！

關鍵字：

華運高雄港鷹架工人相驗工安意外家屬影音

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

快訊／曾沛慈結婚了！

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

李靚蕾同框王力宏助理　舊照被翻

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面