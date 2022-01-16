百年親王松枯而不杇　台南水道博物館讓您帶一塊「歷史」回家

▲由日本伏建功博義親王親手種植的「琉球松」，前年枯萎移除後，館方特意保存部分已凋零的松材，製作成各式特色紀念品，讓入園遊客們可以帶一塊「歷史」回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年是原台南水道落成100年，為慶祝台南自來水供水百年，台南市文化局規畫系列紀念活動，其中1937年由日本伏建功博義親王親手種植的「琉球松」，因別具文化價值，在前年枯萎移除後，館方特意保存部分已凋零的松材，藉著百年盛事製作成各式特色紀念品，讓入園的遊客們可以帶一塊「歷史」回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局長葉澤山指出，原台南水道完工後，就在園區內修築了南台灣第一座，也當時全台最大的9洞高爾夫球場，1933年7月，愛打高爾夫球的日本皇族 伏見宮博義親王，藉著出訪視察水道設施的機會，來到山上高爾夫球場體驗在南台灣揮桿的樂趣，為了紀念此行，並親手種下8棵琉球松；由於一度被誤傳是時任皇太子的裕仁天皇所植，長期被稱為「太子松」，直到水道博物館成立後，爬梳歷史，才正名為「親王松」。

館方表示，這8棵親王松歷經近百年風霜洗禮，有6棵在開園前就已經枯萎凋零，2019開園時，原本還有兩棵由農業局認定為珍貴老樹並且列管照護，不過隔年又有一棵枯死，為了延續這珍貴的記憶，在台南市文資建材銀行協助下，將這批「琉球松」移往建材銀行保存處理。

葉澤山說，經過將近兩年風乾，親王松木材即將化身各種文創紀念品，其中由文資建材銀行，以原台南水道宿舍窗材做成的外框，加上歷史簡介，貼上親王松的紀念框，相當具有意義，日前來訪的文化部李永得部長，也對這樣延續歷史文化的方式相當認同。

水道博物館指出，質地溫潤緻密，樹輪深淺清晰的琉球松，不但幾何狀的分布排列相當漂亮，本身還意義非凡，是最適用來製作百年紀念品的材料，目前也正積極規劃，讓這珍貴的歷史隨著木材永續流傳。