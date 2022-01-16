遭檢舉達人盯上！他2分鐘連收5張罰單　靠交通新規定扳回一城

▲王姓男子2020年4月騎車回家時，遭檢舉達人在短短2分鐘內檢舉，共收得6600元的罰單。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／台南報導

台南一名王姓男子2020年4月騎車回家時卻被檢舉達人盯上！檢舉達人在2分鐘內、不到600公尺的距離一路尾隨至王男住家巷口，連續檢舉王男5件交通違規，讓王男一次收到6600元的罰單，氣得向警局提出申訴未果後，再怒提行政訴訟。台南地院審理後，撤回其中1件未打方向燈遭罰1200元的罰單，其餘尚在審理中。

王姓男子2020年4月騎車外出返家時，卻遭到檢舉達人一路尾隨至住家巷口，短短600公尺、2分鐘內，就對王男檢舉5件交通違規，包含4件未打方向燈、1張闖紅燈直行，總罰鍰金額高達6600元，讓收到罰單後的王男氣得怒向警局申訴，其申訴未果後，再怒提行政訴訟。

庭審時，王男向法官指出，檢舉達人2分鐘內、在不到600公尺的距離，沿路尾隨他並跟拍多張相片，實在有違常理，已經逾越民眾逕行舉發「危害預防」的立法原意。

而警方則主張，王男沿路未依規定顯示方向燈，更有闖紅燈行駛行為，顯見王男已欠缺普通車輛駕駛人應遵守交通法規，以維護交通安全的義務認知，認為5張民眾檢舉之違規告發單，並無違誤。

台南地院勘驗相關證據後指出，王男確實有未依規定打方向的違規行為，但由於王男是連續2分鐘、不到600公尺接連遭到檢舉，認為不論是警察或民眾當場舉發、逕行舉發，或是經民眾檢舉所為的職權舉發，都應受到「違規時間相隔未逾6分鐘即行駛未經過一個路口以上」的限制。

法官指出，去年12月修正通過民眾舉發不得連續處罰限制的新規定，但警方卻仍對王男分次處罰，顯見處罰過當，違反比例原則，將王男其中1件未依規定打方向燈而收到罰單一案，撤銷原處分。