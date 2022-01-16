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台南藏金閣與愛同行　關懷弱勢寒冬送暖

▲台南市環保局推出「關懷享好家活動」，持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，到藏金閣都能免費挑選2件平價區之家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局推出「關懷享好家活動」，持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，到藏金閣都能免費挑選2件平價區之家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

除舊布新迎新年！台南市環保局針對轄內弱勢族群推出「關懷享好家活動」，持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，到藏金閣都能免費挑選2件平價區之家具，超過2件者提供2折優惠，希望透過優惠活動，表達送暖的無限心意。

▲台南市環保局推出「關懷享好家活動」，持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，到藏金閣都能免費挑選2件平價區之家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「關懷享好家」活動即日起至1月24日止，環保局指出，符合優惠的市民朋友，若能自行載運即加贈「年終關懷清潔組」，若無法自行載運，也可向藏金閣登記，藏金閣將安排於1月25日至1月28日配送。

環保局長期關懷弱勢，藏金閣除每月舉辦二手家具拍賣外，2015年起與勞工局及社會局合作建置公益平台，凡勞工局、社會局轉介之家庭，均免費提供平價區家具，目前為止已贈出150個家具，60戶家庭受惠。

▲台南市環保局推出「關懷享好家活動」，持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，到藏金閣都能免費挑選2件平價區之家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，2019年起擴大關懷對象，台南市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼及身心障礙者至藏金閣，只要提出相關證明文件，1年免費送2件家具，截至目前已免費提供約100件家具。

▲台南市環保局推出「關懷享好家活動」，持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，到藏金閣都能免費挑選2件平價區之家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有意挑選平價傢俱，歡迎先至環保局藏金閣網站（https://reurl.cc/bknj9d）查詢，1月28日前一般民眾購買享有買二送一活動（即購買三件其中最低價者免費），藏金閣現場皆提供完善的防疫措施，請民眾務必全程戴口罩、保持社交距離，配合實聯制及體溫量測等相關事項。

環保局提醒大家，藏金閣目前每月舉行一次拍賣活動，時間為每月第四週的星期六，若第四週的星期六遇到連假或補班日，則提前到第二週的星期六，2月的拍賣日預定於2月12日星期六舉辦，歡迎大家踴躍參與，更多活動資訊歡迎至藏金閣臉書粉絲專業查詢。

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