台南流動賭場樹下公然聚賭　南警查獲場主及賭客28人

▲台南市警五分局在北區東豐路、北門路口之大樹下，破獲流動撲克牌賭場，訊後將場主謝男與其餘27名賭客全依賭博罪嫌送辦。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局15日下午2時許，在北區東豐路、北門路口之大樹下，破獲流動撲克牌賭場，起出賭資、撲克牌等證物，由於賭客是在公眾場所聚賭，因此警方在訊後將場主謝姓男子與其餘27名賭客全依賭博罪嫌移送法辦。

五分局指出，該流動賭場平日聚集台南市北區東豐路、北門路口之大樹下，屬五分局實踐派出所轄區，甫上任所長張智斌於多日前發現該場所有賭博情事，加上該處位於地下道出入口，平日多有學生經過，為清除治安毒瘤，還給市民優良治安環境，多日前開始派員蒐證偵查。

該賭場謝姓負責人，為避免警方取締，安排把風站崗，只要發現警方靠近，就將桌面上之賭金、撲克牌掩蓋，讓警方在偵查方面受阻，五分局偵查隊得知該情事，即組成專案小組，在大樹下埋伏蒐證，於15日下午2時許蒐證完成，即調度優勢警力，採取查緝行動，將該賭場賭客等控制。

五分局於流動賭場起獲賭具撲克牌一副、賭金等證物，謝姓負責人對犯行坦承不諱，由於該處屬公眾得以出入之場所，在該處聚賭違反刑法266、268條在公共場所賭博罪，在訊後將謝姓場主與27名賭客，全依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

五分局長洪頂力指出，為嚇阻年節賭博歪風，警方責無旁貸，尤其在公眾場所聚賭，是挑戰警方執法決心，呼籲民眾年節團圓切勿有賭博行為。