桃園24歲女確診回苗栗探親　3天足跡曝！匡列50人PCR結果出爐　

▲苗栗縣政府14日接獲通報1例境外個案後，匡列、採檢50人，相關足跡也已啟動清消。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府衛生局接獲通報1例境外個案，為設籍苗栗縣女子，但大多居住在桃園市；1月12日因咳嗽、流鼻水、腹瀉及頭痛等症狀，1月13晚上至桃園某醫院就醫採檢，PCR陽性確診一採陽Ct值達40，1/14二採陰性，1/15三採陰性，對社區威脅性相對低。8至10日返鄉訪親及聚會。衛生局立即進行調查並展開匡列50人。

苗栗縣政府表示，案17844為居住在桃園的24歲女性，12日因咳嗽、流鼻水、腹瀉及頭痛等症狀，1月13晚上至桃園某醫院就醫採檢，PCR陽性確診一採陽Ct值達40，1/14二採陰性，1/15三採陰性，對社區威脅性相對低。1月8至10日返鄉訪親及聚會。衛生局立即進行調查並展開匡列相關接觸者進行採檢作業。

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衛生局指出，匡列範圍為，同住家人2人、朋友3人、星光大道25人、日式威廉3人、貴族世家17人共50人，經採檢50人PCR報告皆為陰性。另實名制星光大道34組、日式威廉17組、貴族世家30組共81組電話，已全數通知採檢，目前已完成22人，報告亦皆為陰性，衛生局表示，14日已連夜安排相關接觸者採檢作業，透過匡列、採檢來阻止傳播鏈，相關足跡已啟動清消。

苗栗縣長徐耀昌也呼籲，符合資格民眾踴躍接種，疫苗接種14天後才可以提高保護力，降低感染及重症的風險。疫苗施打可於中央1922平台預約外，苗栗縣71個施打站（18鄉鎮市衛生所、13家醫院及40家診所）可供預約。防止疫情擴散社區，民眾平時仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，共同嚴守社區防線。