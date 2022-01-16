驗出陽性免隔離！她澳洲確診「被請回家」自癒：頭腦無止盡劇痛

▲台人在澳洲驗出陽性被請回家休息。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

Omicron病毒讓全球再次掀起波瀾！一名住在澳洲的台灣人透露，當地每天確診數都是以萬為單位，日前她在診所驗出陽性，「他們完全沒要我留任何資料要追蹤我還怎樣，就是『好啦你可以回家了』而已」，有些企業甚至規定確診員工在家休息7天就能回來上班。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，澳洲目前的醫療系統已經過載，政府認為疫苗覆蓋率夠高，現在大多都是輕症，所以採取比較寬鬆的態度，像她即使在診所當場驗出陽性，醫護人員也只是請她回家多休息，連留資料都不用。

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▲澳洲目前採取與病毒共存的心態。（圖／翻攝自爆廢公社）



她透露，現在澳洲當地流傳一句黑色幽默，「如果你現在都沒有熟人確診，那你應該是沒朋友吧」，可見在澳洲得過COVID-19已經不稀奇，但這不代表台灣人大驚小怪，澳洲會選擇放寬規定是迫於巨大的經濟壓力，在防疫與經濟的拉扯中，「只好這樣說服人民要與病毒共存」。

反觀台灣，原PO認為「台灣就真的很屌，超高規格防疫而且經濟也沒崩潰，這是很多國家做不到的，你們一定要繼續堅持下去啊！」她也分享確診症狀，頭幾天先是腹瀉，接著發燒，「接下來是無止盡的疲憊跟頭痛，超級痛哦吃止痛也沒用。」

▲原PO模仿台灣政府對確診者的關心。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友紛紛留言，「沒錯 ，現在雪梨確診爆多，還是一堆不戴口罩，我看到都快嚇死」、「我也人在澳洲 (ACT) 超過98%的雙針覆蓋率 但是確診人數也是非常高... 我已經很平常心了」、「我妹在澳洲真的是這樣，祝早日康復」、「日本也是耶，熟人公司有確診者他也不用隔離」、「我弟也在美國確診，跟你說的一樣。」