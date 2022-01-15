金山財神廟召開信徒大會　新北警分局長林詮峰親督防制滋事衝突

▲金山財神廟。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「金山財神廟」開廟以來一直香火鼎盛，是全台十大財神廟之一，廟方於今（15日）下午召開信徒大會，參加信徒共約38人。新北市金山警分局指派警力在外巡邏，設置交通稽查點加強盤查，並架設錄影機全程蒐證，分局長林詮峰到場親督，最後平和落幕結束。

金山財神廟2022年1月15日下午2時第一次召開信徒大會，廟方宣布38名委員及信徒到場，由主任委員郭義彥報告2021年財務狀況，新廟工程進度等，會議全程錄音錄影且有會議記錄。

▲金山警分局指派警力在外巡邏，設置交通稽查點加強盤查。

金山財神廟自2014年起，聘任前警政署刑事警察局長楊子敬擔任榮譽主委，87歲的楊子敬以人事已高，申請卸任，推薦退休的前台北市警察局副局長呂春長接任榮譽主委。

金山警分局鑑於2021年金山財神廟信徒大會二次發生黑衣人於會場周邊駐足，影響社會觀感，除了事前約制廟方自制，並規劃警力，展現執法決心，乃於指派警力到場全程蒐證、並設交通稽查點盤查及對雙方強力約制，秉持公正執法，絕不容許有不法行為發生，後續若查有不法將依法究辦。

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