美國「饒舌演唱會」爆槍擊！壓軸歌手上台前開火　6人送醫傷勢不明

記者吳美依/綜合外電報導

美國俄勒岡州尤金市(Eugene)爆發槍擊案,當地時間14日晚間9時30分左右,音樂展演會場「WOW霍爾」(WOW Hall)的饒舌演唱會驚傳槍響,導致6人住院,目前傷勢不明。饒舌歌手Lil Bean、Zay Bang等人原訂晚間9時30分壓軸演出,未料表訂登台時間,竟發生恐怖插曲。

▲「WOW霍爾」(WOW Hall)靠近俄勒岡大學,是當地一處廣受歡迎的音樂展演場館。(圖/翻攝Google Maps)

《紐約郵報》等外媒報導,案發地點「WOW霍爾」(WOW Hall)靠近俄勒岡大學,是當地一處廣受歡迎的音樂展演場館。

警方目前尚未逮捕任何人,也沒有透露太多細節,包括患者是否都受到槍傷,或者可能的犯案動機。他們僅表示,嫌犯在演唱會場館外的停車場開了數槍,傷者包括4男、1女以及一位性別未透露的人士,並且呼籲掌握資訊的民眾盡快提供線索,「警方正在積極調查中。」

Shots fired at WOW Hall, five people transported to local hospital. Reports came in at 9:29 p.m. reports of multiple shots fired at WOW Hall, 219 W. 8th Avenue. EPD & multiple law enforcement agencies responded, along with Eugene Springfield Fire.