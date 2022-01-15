美國「饒舌演唱會」爆槍擊！壓軸歌手上台前開火　6人送醫傷勢不明

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄勒岡州尤金市（Eugene）爆發槍擊案，當地時間14日晚間9時30分左右，音樂展演會場「WOW霍爾」（WOW Hall）的饒舌演唱會驚傳槍響，導致6人住院，目前傷勢不明。饒舌歌手Lil Bean、Zay Bang等人原訂晚間9時30分壓軸演出，未料表訂登台時間，竟發生恐怖插曲。

▲「WOW霍爾」（WOW Hall）靠近俄勒岡大學，是當地一處廣受歡迎的音樂展演場館。（圖／翻攝Google Maps）

《紐約郵報》等外媒報導，案發地點「WOW霍爾」（WOW Hall）靠近俄勒岡大學，是當地一處廣受歡迎的音樂展演場館。

警方目前尚未逮捕任何人，也沒有透露太多細節，包括患者是否都受到槍傷，或者可能的犯案動機。他們僅表示，嫌犯在演唱會場館外的停車場開了數槍，傷者包括4男、1女以及一位性別未透露的人士，並且呼籲掌握資訊的民眾盡快提供線索，「警方正在積極調查中。」

Shots fired at WOW Hall, five people transported to local hospital. Reports came in at 9:29 p.m. reports of multiple shots fired at WOW Hall, 219 W. 8th Avenue. EPD & multiple law enforcement agencies responded, along with Eugene Springfield Fire. — Eugene Police Dept. (@EugenePolice) January 15, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》