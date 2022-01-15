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社會 社會焦點 保障人權

無照男偷車撞傷人霸氣喊賠30萬　落跑被起底竟載106kg狗肉慘了

▲▼南韓吃狗肉爭議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲無照的陳姓男子2020年宰殺106公斤的狗肉，再偷友人貨車載貨，卻在途中和人發生車禍後肇逃。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／雲林報導

雲林一名陳姓男子2020年年初，在北港溪旁的魚塭宰殺狗之後，裝載106公斤的狗肉卻在行經元長鄉時和人發生車禍，造成對方車輛駕駛與乘客受傷，不料陳男卻先是向對方佯稱，會賠償他們20到30萬元，但他要先急著找人處理掉車上的肉品後，便趁機肇事逃逸。雲林地院審理後，依動保法、竊盜罪與肇事逃逸等罪，判處陳男應執行有期徒刑5月與8月，部分得易科罰金；其中肇事逃逸8月不得易科罰金，併科罰金25萬。

沒有自用小客車駕照的陳姓男子2020年為提供可食用的狗肉，先是在北港溪旁的魚塭宰殺犬隻，獲得106公斤的狗肉與內臟後，再向吳姓友人借用小客車，但卻被吳姓友人拒絕，未料吳男竟瞞著吳姓友人，私自開走吳姓友人的小貨車，欲將宰殺的狗肉前往雲林土庫某處冷藏，不料卻在行經元長鄉時與人發生車禍。

車禍發生後，2車的撞擊力道造成傅姓駕駛與車上的1名乘客受傷，陳男下車察看後，卻先是向傅男等人佯稱，自己急著要找人處理車上的肉品，但他願意賠償他們20至30萬元，傅男信以為真，讓陳男搭乘友人的車子前往陳男所指定的村落找人接收肉品，但陳男卻趁機下車逃逸，氣得他們當場報警。

警方到場後，發現陳男的車子是偷來的，車內的47包、共重106公斤的肉品還疑似就是「狗肉」，也立即通知雲林縣動植物防疫所到場處理，證實是狗肉後，立即依法將陳男移送。

庭審時，陳男坦承一切犯行，並向法官表示，宰殺的犬隻只是為了要供自己食用。

雲林地院審理後，審酌陳男無視動保法，任意宰殺犬隻供給食用，對動物保護之善良社會風氣影響甚鉅，實不能寬貸，而陳男又任意竊取他人車輛，未能尊重他人之財產權，在駕車時也疏未確實遵守道路交通規則，輕忽行車安全，導致車禍發生，後續陳男不僅未對受傷的民眾採取救護或必要措施便直接肇事逃逸，其行為實值非難，衡量其事後坦承犯行，但仍未與發生車禍之駕駛等人達成賠償，審酌其自陳未受過教育、入監前為照顧洗腎的女友，從事臨時工，依動保法、竊盜罪與肇事逃逸等罪，判處陳男應執行有期徒刑5月與8月，部分得易科罰金；其中肇事逃逸8月不得易科罰金，併科罰金25萬。

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