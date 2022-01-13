快訊／銀行員竹縣再加3足跡　到過路易莎咖啡、地政所和麵包店





▲新竹縣除了上午的2處草莓園列足跡外，稍早又新增3處。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今天(13日)公布新冠肺炎本土確診案例共有14例，其中桃園銀行員確診者案17721為20多歲女性，1月5日上午8:25曾到新湖地政事務所(新竹縣湖口鄉成功路105號)，1月5日上午8:33到湖口路易莎咖啡(新竹縣湖口鄉中山路二段176號)，1月9日下午3:55到珈豐露麵包店(新竹縣竹北市嘉豐五路二段18號)，竹縣衛生局剛剛獲報已派員前往三處場所周遭環境消毒並匡列接觸者，目前接手進行疫調。

▲今日上午縣府公布2處草莓園列為足跡，下午5時續再通報3處。

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今日上午新竹縣府曾公布案17630銀行行員足跡，在發病日(10日)前兩天的1月8日下午3時至5時曾到新竹縣關西鎮的高平番茄農場和十全草莓農園，並匡列兩處員工共10人自我健康監測。稍早衛生局再度獲報17721的相關足跡。

1月5日上午 8:25 新湖地政事務所(新竹縣湖口鄉成功路105號)

1月5日上午 8:33 湖口路易莎咖啡(新竹縣湖口鄉中山路二段176號)

1月9日下午 3:55 珈豐露麵包店(新竹縣竹北市嘉豐五路二段18號)

竹縣衛生局已派員前往三處場所周遭環境消毒並匡列接觸者，目前也由衛生局人員至三處場所疫調中。

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