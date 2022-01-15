取代人工！水陸兩用怪手全速組裝　合體抽砂船全面打撈F16V殘骸

記者吳世龍、陳宏瑞／嘉義報導

空軍飛官陳奕（28歲）11日駕駛機號「6650」的F-16V戰機，在嘉義鰲鼓濕地北堤，水溪靶場進行地炸演訓時發生墜機意外，14日證實罹難，家屬15日中午抵達失事地點招魂，場面哀戚。軍方15日完成抽砂船的抽、排砂管路安裝作業後，將在晚間開始作業，水陸兩用怪手下午也開始組裝，將會與抽砂船會合作業，加快打撈的速度。

▲水陸兩用怪手進行組裝作業。（圖／記者吳世龍攝）

▲水陸兩用怪手進行吊掛組裝。（圖／記者吳世龍攝）

陳奕駕駛F16V戰機失事後，軍方、搜救單位以及民間團體13日晚間找到疑似陳奕的部分殘缺屍塊，經聯絡陳奕家人到嘉義殯儀館採集檢體後，由嘉檢送往法醫研究所進行DNA比對後，14日晚間確認為陳奕遺骸。

▲水陸兩用怪手進行吊掛組裝。（圖／記者吳世龍攝）

在戰機的打撈作業方面，軍方近日來共找到F-16V殘骸1700多件，軍方從15日下午起，將停止派遣水下作業大隊人員，改由重機具進駐，加快打撈的相關進度。

15日上午抽砂船開始進行抽、排砂管路安裝作業，先由怪手打造一條臨時的土堤，再將管線固定住，至於水陸兩用怪手則是在中午抵達鰲鼓濕地北堤，巨大的履帶必須用拖車和大型吊車吊動，軍方和民間公司通力合作，希望晚間就可以與抽砂船會合作業，加快打撈的速度，順利將其他的戰機殘骸全部撈起。

【更多新聞】

快訊／殉職飛官想回家了！父母女友含淚招魂 妹妹一次就聖筊

快訊／搜救飛官第5天再尋獲人骨頭皮 飛機殘骸找到1700多件

快訊／證實殉職！遺骸DNA比對為飛官陳奕 家屬將抵現場招魂