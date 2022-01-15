高雄華運倉儲「鷹架倒塌」！9工人摔下1人命危　救援畫面曝光

記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

高雄港洲際碼頭15日傳出事故，華運工地9名工人在桶槽施工，沒想到千斤頂油壓故障，導致9人從鷹架跌落受困，警消到場後救出6人，其中1人失去呼吸心跳，已被送往醫院搶救，目前警消仍在設法救出受困的3人，現場畫面也隨之曝光。

▲高雄港傳出鷹架倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲▼高雄港傳出鷹架倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）



高雄市勞工局為了維護港區裝卸作業安全，13日由勞檢處處長郭清吉率隊，針對高風險裝卸業者突襲檢查，發現部分堆高機、裝卸用吊具沒有在作業前進行安全檢點，可能造成被撞、物料飛落的危害，影響勞工作業的安全，當場勒令立即改善，同時責令業者指派船舶裝卸作業主管、相關指揮人員，確實負起安全監督的職責。

▲▼勞工局13日前往高雄港突襲檢查，沒想到15日華運倉儲傳出工安意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）



勞工局表示，將持續加強春安勞檢，若再發現違規，將依法開罰3萬至30萬元。勞工局局長周登春說明，因應春節、國內物料需求增加，高雄港部分裝卸業者忙著趕工，忽略防災措施，由騎士使用起重機具、堆高機等車輛機械，因此局處會對碼頭裝卸作業加強督檢頻率，若有違規，將從嚴裁處。

沒想到，勞工局13日才到場突襲檢查，15日華運倉儲就傳出意外，導致9名勞工掉落，雖然與稽查的工作內容不同，仍令人感到震驚。警消目前仍在現場救援當中，第1名昏迷的人員已被送往健佑醫院救治，後續人員則是清醒、身上分別受到不同輕重程度的傷。詳細事發原因仍待釐清。