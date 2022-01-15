病危仍指導博生口試論文　學術巨人楊深坑獲頒教育部專業獎章

▲楊深坑在病危仍指導博生口試論文，今獲頒教育部專業獎章。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部第一位終身國家講座教授、台灣師範大學教育學系名譽教授楊深坑，去年8月逝世，享壽76歲，今（15日）由教育部前部長吳清基代表頒發教育部專業獎章，並稱讚楊深坑為讓學生完成學位，在病危仍指導博士生口試論文，忘了自己生命的苦痛與病危，在杏壇芬芳中很少見；台師大也指出，楊深坑在教育界服務44年，不但是學術巨人、生命鬥士，更是關愛學生的身教典範。

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▲吳清基（右）代表頒發教育部專業獎章，表揚教育部第一位終身國家講座教授、台師大教育系名譽教授楊深坑，由楊老師遺孀王秋絨夫人（左）代表接受。（圖／台師大提供）

楊深坑在1946年出生，1969年從台師大教育系結業後，在國中教書一年後，1972年遠赴希臘雅典大學直攻博士學位，台師大表示，當時的他跟一般國中生一樣，只懂αβγθ四個希臘字母，之後開始長達6年的博士留學生涯，並在1978年4月25日，以「孔子和亞里斯多德倫理思想上的中道」獲得希臘國家哲學博士，當時還曾榮獲希臘報紙報導。

楊深坑在1978年獲台師大教研所聘為國科會獎助的歸國學人副教授，從此開啟他專業教書生涯，並在1993年以「柏拉圖的美育思想研究」一書升上教授。1995年在暨南大學創立全世界第一個「比較教育研究所」；2003年擔任中正大學教育學院院長，首創每月一次全院教授學術研習會，2007年擔任中正大學副校長。

台師大指出，楊深坑44年教育生涯中，在研究上曾獲國科會四次傑出獎，十次甲種獎，自1989年起，每年獲國科會及科技部的專案研究，並在1991年獲教育部學術著作獎，兩度獲得中華民國教育學術團體聯合年會木鐸獎，連續三年獲得教育部第一屆國家講座獎，2000到2002年獲第四屆教育部終身國家講座獎；2003年以「科學理論與教育學發展」一書獲得行政院新聞局金鼎獎，2003到2007年年擔任中正大學講座教授，2002到2016年擔任台師大教育系講座教授。

▼楊深坑是教育部第一位終身國家講座教授。（圖／台師大提供）

為了感念楊深坑這位學術界巨人及生命鬥士，其門生故舊及親人今（15日）齊聚台師大舉辦追思紀念會，並由教育部前部長、台師大教育系名譽教授吳清基代表頒發教育部專業獎章，並由楊深坑遺孀王秋絨代表接受，表揚其一生對教育界的貢獻。

吳清基相當感佩楊深坑終身以教育為職志，從不為個人生活享受而費神的精神，吳清基回憶，每週四晚上十點教完研究生下課後，常看到楊老師仍在研究室埋頭研究。他對學生的指導，恐怕很多指導教授都難望其項背，每週五的「楊門學術研討會」，楊老師會邀集一些指導授課的學生參加研究討論，他從未缺席，指導教授敬業、樂業的精神，對學生是最好的身教與典範。

▼2020年12月13日，楊深坑向醫院請假協助博士生劉育志完成論文口試。（圖／台師大提供）

吳清基指出，雖然楊老師在2014年發現身體有恙，必須住院治療，但在治療期間，仍然不忘對學生的教學與指導，像是抱病從台大醫院請假，帶著氧氣筒到師大，為博士生做論文口試，只因不能讓學生學位完成受到影響，甚至在病危住院期間，因氣切不能口述授課，但為了讓指導的學生能夠順利完成學位，楊老師乃在床邊用筆談，指導學生論文的修改，這種為了學生的學位完成，而忘了自己生命的苦痛與病危，在杏壇芬芳中很少見，確為感人。

台師大校長吳正己表示，台師大不僅是國內頂尖大學之一，在國際上也享有聲譽，而一所大學之所以偉大，是因為出了許多大師級老師，尤其楊深坑老師在國家教育學術的貢獻良多，令人敬仰及傳誦。