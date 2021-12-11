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台師大邀民眾設計桌遊「玩中學」　玩遊戲也提升媒體素養

▲▼ 台師大大傳所邀請民眾設計桌遊，透過玩遊戲提升媒體素養。（圖／台師大提供）

▲台師大大傳所邀請民眾設計桌遊，透過玩遊戲提升媒體素養。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

玩桌遊也能培養108新課綱核心能力！台灣師範大學大眾傳播研究所透過計畫活動，分別針對國小、國中、高中和一般大眾，開發出四套媒體素養相關主題的桌遊，民眾只需自行列印桌遊電子檔，就能隨時隨地一邊玩桌遊，一邊學習媒體素養概念，達到「玩中學」境界。

台師大大傳所今年與有線電視業者中嘉集團，共同執行「媒體素養教育活動推廣」和「公用頻道的近用與推廣」兩項產學合作，以及配合該校高等教育深耕計畫推動「媒體素養教育推廣計畫」，透過講座、工作坊、競賽、經費補助等多元方式，強化社會大眾媒體素養，今（11日）辦理成果發表會。

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▲▼ 台師大大傳所邀請民眾設計桌遊，透過玩遊戲提升媒體素養。（圖／台師大提供）

▲ 台師大大傳所邀請民眾設計桌遊，透過玩遊戲提升媒體素養。（圖／台師大提供）

計畫主持人、台師大大傳所優聘教授陳炳宏指出，三項計畫參與學生人數超過6000人，參與的國教與高教教師也超過百位，對台灣推動媒體素養教育及108課綱素養教育札下深厚根基，明年更將大步邁進，希望參與學生可以破萬人。

計畫辦公室表示，「媒體素養教育推廣計畫」透過補助媒體素養教育活動，鼓勵各大學開設跨學科融入媒體素養的課程，並且設立課程心得與企劃競賽，獎勵修課學生，同時開放公民團體和學校申請經費辦理相關研習講座與高中營隊活動，今年共補助26門課程及52場講座活動，申請學校也包含社區大學、空中大學，以及理工科系為主之院校或技術學院。

台師大表示，三項計畫在今年8月聯合辦理桌遊工作坊，特別開設課程，教導民眾設計媒體素養主題桌遊，並在今天成果發表會上進行試玩活動，遊戲成品未來也將無償提供大眾使用。針對高中生的桌遊《因思考而Great》，牌卡設計與Instagram介面雷同。

創作群成員、台師大特殊教育學系大四生廖子綺表示，高中生是高度使用Instagram的族群，但受到部分網紅負面言行影響，扭曲自我價值觀，希望透過這套桌遊，讓玩家意識到批判性思考的重要性，查證網紅言行是否合理屬實。

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