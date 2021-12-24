科技之光！台師大高文忠獲選IEEE年度總裁　該會首位台籍最高領導人

▲台師大高文忠院長獲選IEEE年度總裁，寫下該會首位台籍最高領導人紀錄。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學今（24日）天公佈，該校科技與工程學院長高文忠院長，12月獲選IEEE消費電子科技學會2023/2024年度總裁，成為該學會成立以來，首位台籍最高領導人，大幅提升台灣在消費電子科技領域的國際能見度和影響力，使台灣成為這領域的領導國家之一。

1963年成立的IEEE，為全球最大電機電子工程學會組織，目前有來自170國的42萬多名會員，外加12萬名學生會員，依領域分為46個專業學會，而CTSoc則為消費電子科技領域中最權威的專業學會，高文忠就是獲選為「IEEE Consumer Technology Society，CTSoc」的2023/2024年度總裁。

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▲台師大高文忠院長獲選IEEE年度總裁，寫下該會首位台籍最高領導人紀錄。（圖／台師大提供）

台師大指出，高文忠研究講座教授從2004年加入台師大，延續過去在工研院與產業界服務精神，長期致力於消費電子科技領域研究，學術研究成果已獲得全球學術界認同，從2017年起，開始服務IEEE CTSoc理事會，曾任會員副總裁、國際事務副總裁等要職，目前擔任出版副總裁，行政事務與學術成就備受肯定，現在獲選為CTSoc年度總裁，躋身為該學會成立以來，首位台籍最高領導人，也是過去幾十年，極少數能夠獲選為IEEE下轄學會總裁的台灣教授。

台師大表示，高文忠為台灣從事電泳顯示科技（電子紙）領域研究的先驅之一，自2001年起開發相關技術，也是台灣第一家電子紙新創公司SiPix Technology Inc.的共同創辦人之一，2004年加入台師大，帶領系統晶片實驗室研究團隊，持續與工研院及產業界進行合作，掌握驅動控制晶片的關鍵技術，打造可彎曲摺疊、易攜帶的軟性電子紙，在電子紙晶片系統設計領域揚名國際。

其授予各項相關學術獎勵，包含IEEE Fellow提名、IEEE 傑出講座、各項論文貢獻獎，並與消費電子龍頭公司SONY共同頒發的IEEE Masaru Ibuka Award消費電子獎。另外也發行三項SCI旗艦學術期刊、舉辦各式學術競賽和產學活動，目前在多國有眾多分會，影響力遍及全球各地。