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防城中城憾事重演　台師大開發火災應變虛擬訓練系統

▲▼ 台師大開發出「火災應變虛擬實境技能訓練系統」。（圖／台師大提供）

▲台師大開發出「火災應變虛擬實境技能訓練系統」。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

高雄城中城大樓火災奪走46條人命，而根據內政部統計資料，全台火災事故死傷原因多為有害氣體及火焰灼燒造成，台灣師範大學結合數位科技與教育專業，今天（29日）公布開發出「火災應變虛擬實境技能訓練系統」，讓使用者可藉由沉浸式的VR學習系統，進行火災逃生應變訓練，希望藉此開創一番新的訓練及推廣模式，訓練民眾火場逃生方式。

高雄市城中城大火吞噬46條人命，引發各界震撼，而根據內政部統計，109年每天全台發生61.8次火災事故，火災死傷率（每10萬人口火災死傷人數）為2.46人，死傷原因多為有害氣體及火焰灼燒造成。

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有見上述狀況，在教育部「高等教育深耕計畫」台師大學習科學跨國研究中心的「VR在技能學習之應用」計畫由洪榮昭教授率領團隊，以「技能學習系統(中華民國發明專利I721899) 」專利技術，開發一款「火災應變」的虛擬實境技能訓練系統，讓使用者可藉由沉浸式的VR學習系統，進行火災逃生應變訓練。

計畫主持人洪榮昭分析，從教育生理學觀點來看，當學習者進行動作時，個體鏡像神經元會被活化，透過VR動手進行訓練，大腦前額葉皮質層血液的流動較為活躍，學習效果較佳。

▲▼ 台師大開發出「火災應變虛擬實境技能訓練系統」。（圖／台師大提供）

▲台師大開發火災虛擬實境訓練系統，盼強化一般民眾火場逃生知識。（圖／台師大提供）

洪榮昭進一步說明，在「火災應變」虛擬實境學習系統中，使用者可接受步驟性知識訓練，包括反覆練習設備操作及逃生正確動作步驟的「分項訓練」，接著是經由模擬連串事件發生的「情境模擬」，訓練臨場反應及正確逃生知能，同時還有訓練系統與評量模組，在仿真情境下，藉由學習者的動作技能操作與反應，記錄真實反應狀況，讓訓練單位可了解學習者火災應變知能的學習狀況，針對每位學習者提供個別化學習安排。

此外，該訓練系統還有「鷹架學習機制」，要求學習者每個動作要確實，若不確實系統會提供提示，確保防災的動作錨固在大腦，降低錯誤動作可能造成的傷害。

台師大指出，因這個系統具有可攜帶性與高便利性，訓練或推廣單位容易攜帶設備，校方希望能將學術研究成果與各地區防災教育館、消防局及教育局合作，將此模式應用於一般民眾的火災應變知能訓練上，讓一般民眾學習如何進行火災應變與逃生。

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