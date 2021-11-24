歌詞「重歸祖國」惹議　台師大採新版校歌、保留原曲調

▲台師大今天通過新版歌詞，保留原校歌曲調。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學因為校歌歌詞內有「重歸祖國」而引發爭議，台師大今（24日）校務會議決議通過「校歌新版歌詞」，保留原校歌曲調，但通過「木鐸版」歌詞，四段歌詞有三段全部更新，只有最後一段保留，最具爭議的「重歸祖國樂融融」歌詞，則改為「深耕吾土致大公」，而校方也決議，1948年版校歌歌詞仍將保留與傳唱。

1922年創校的台灣師範大學，即將迎接百年校慶，但日前卻因為校歌歌詞內有「重歸祖國樂融融」而引發爭議，校方在今年1到7月共舉行5次「校歌新版歌詞專家學者會議」，「校歌專案小組」最後挑選出兩個候選版本，在今天校務會議中決議通過「校歌新版歌詞」。

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台師大指出，校歌誕生在1948年的省立台灣師範學院期間，現在台師大已轉型為綜合大學，發展格局已超越校歌所描繪，校方考量各年代校友對校歌的情感，循行政程序啟動校歌歌詞修訂。

▲台師大今天通過新版歌詞，保留原校歌曲調。（圖／記者許敏溶攝）

台師大校歌專案小組主席、圖書館館長柯皓仁表示，2019年5月成立「校歌專案小組」，成員包括行政單位、校友、教師、近三屆學生會會長共15人，歷經三次會議後決議，建議校歌朝曲調保留、重新賦詞方向修訂，並委請文學院、音樂學院共同合作，組成「校歌新版歌詞專家學者會議」，進行專業創作及修訂。

柯皓仁進一步指出，今年共舉行5次「校歌新版歌詞專家學者會議」，本著「校歌新版歌詞需有高度，融入教育寓意例如對師大願景的想像，以雅俗共賞、傳唱度高、好記能通」創作原則，由專家學者提出候選歌詞，經討論篩選後提交4個版本給「校歌專案小組」，最後挑選兩個候選版本，學生會則在今年10月線上問卷蒐集意見，填答有效樣本數383份，學生對兩版本支持度都接近4成。



柯皓仁指出，校歌新版歌詞，希望能從人本精神出發，結合師大百年歷史、建築特色、良好的教學傳統、日新又新的時空轉換，寫出青年朋友和學校發展的共同願景，像是第一段「木鐸」意象來自校徽，立校初衷即有「天將以夫子為木鐸」之意。

台師大校歌（木鐸版）如下：

木鐸鐘聲響，英才為國用，

起紅樓，立典範，沐春風。

誠正勤樸，敬業樂群在心中，

風華四季誦，樹人百年功。

青春器宇軒昂，展大度雍容；

迎向國際創新局，深耕吾土致大公。

教育會其通，世界進大同；

教育會其通，世界進大同。