LIVE／西堤「又有客人確診」病毒入校園　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。確診銀行員到西堤尾牙導致群聚感染，打工的高職生傳給同學及家人，西堤客人也染疫，目前群聚累計28例。另外，1922平台上午重啟，分階段開放民眾預約第三劑，一度傳出當機的情形，相關數據有望記者會一併說明。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行洽公，該銀行也爆發群聚，因為銀行1/7曾經在西堤辦尾牙，疫情一路燒進餐廳，未同桌吃尾牙的西堤顧客與外場員工也紛紛染疫。

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西堤確診員工其中一人是中壢高商的女學生，昨晚最新採檢結果出爐，女學生兩位同班同學也染疫，另女學生一名同住家人同樣確診，家人就讀東興國中，該校緊急停課14天，桃園市府也漏夜召回相關接觸師生擴大採檢。桃園市長鄭文燦上午在記者會上透露，西堤也再增3名客人確診，目前疫調都在進行中。

今日也是1922平台重啟首日，根據年齡分三階段開放民眾預約第三劑，但大批網友湧入，又讓系統大當機，其中有苦主哀號「電腦顯示連線不穩定，用手機自己網路，進入預約畫面沒多久就會跳回原本頁面」。針對預約情況，指揮中心下午有望一併回應。