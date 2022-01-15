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東京大學恐怖砍人！17歲少年持刀衝考場「連刺3人」　還自爆放火

▲▼日本大學聯招，17歲少年持刀衝入東大考場，3人遭砍。（圖／翻攝推特@AGsNWSjJ4qbWUgU）

▲ 17歲少年持刀衝入東大考場，3人遭砍。（圖／翻攝推特@AGsNWSjJ4qbWUgU）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本15日舉行大學聯合招生考試，東京大學考場發生恐怖砍人事件，一名17歲少年於當地時間上午8時30分（台灣時間上午7時30分）左右持刀闖入考場，連續砍傷3人，所幸3人意識清楚。警方隨後趕到，當場將嫌犯依殺人未遂罪嫌逮捕。

綜合NHK、FNN報導，警方15日上午接獲報案指出，位於東京文京區的東大考場有考生遭人砍傷背部。調查人員說明，傷者為前往赴試的高中生一男一女，以及在場的一名70多歲男性。男學生傷勢較重，女學生僅受輕傷，3人皆有意識，正在醫院接受治療，但70多歲男性送醫後狀況惡化，正接受手術。

根據《共同社》，行兇的17歲少年當場被制伏，被依殺人未遂嫌疑逮捕。東京都警察廳初步調查後認為，他同樣也是考生。事發時考試尚未開始，案發後原定9時半舉行的考試照常進行。

少年被捕後承認砍人，還自爆「犯案前曾放火」。根據東京地鐵，南北線東大站今早近8時半的確發生起火事件，起因是有人在驗票口附近點燃類似鞭炮的物品，所幸很快被撲滅，沒有釀成大禍。警方正調查這起案件是否與這名少年有關。

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