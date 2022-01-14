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輝瑞口服藥Paxlovid向日本申請批准！　洽購200萬份

▲▼輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合報導

美國輝瑞藥廠的日本法人14日宣布，已經向日本厚生勞動省申請批准新冠口服藥「Paxlovid」，如果能成功獲得批准，將成為繼美國藥廠默克（Merck）的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）後，第二款主要供輕症患者使用的口服用藥。據悉，目前日本當局已經與該公司基本達成訂購200份的協議。

根據《共同社》報導，日本首相岸田文雄11日表示，「有關於輝瑞藥廠的口服用藥，將在月底前達成最終購買協議，爭取在2月投入使用。」日本受到新變異株Omicron肆虐影響，各地疫情急速升溫，而厚生勞動省也將口服藥視為是「能讓國民安心生活」的王牌。

根據Paxlovid的臨床試驗結果顯示，其防止住院以及死亡的效果比莫納皮拉韋還強，因此如果能成功投入使用，將可增加口服用藥的選擇。

Paxlovid主要由兩種製劑組成，一種是能阻斷入侵細胞的病毒繼續繁殖所需要的酶，另一種則能使其效果更持久。Paxlovid需每天服用2次，並持續5天。臨床試驗中，出現症狀5天內開始服用的受試組與服用安慰劑的受試組相比，住院及死亡風險可大幅降低88%。美國食品與藥品管理局（FDA）已經於2021年12月批准緊急使用。

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