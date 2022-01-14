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汪汪從小被關40cm鐵箱　吃飯睡覺都在裡面！飼主怒：像孩子一樣疼

▲▼南韓一隻白色珍島犬從小生活在卡車下方的鐵箱內。（圖／翻攝自IG／care_korea_official）

▲南韓一隻白色珍島犬從小生活在卡車下方的鐵箱內。（圖／翻攝自IG／care_korea_official，下同）

記者張寧倢／編譯

南韓一名飼主竟然將犬隻養在僅40公分高的鐵箱內，而且箱子並非放在家中，而是懸吊在卡車後車斗的下方，萬一發生車禍，很有可能造成狗狗喪命。動保團體在IG上傳的救援影片可見，一隻白色狗狗從鐵箱側邊不到5公分的縫隙勉強伸出舌頭，才能吃到救援人員給的零食，畫面相當令人鼻酸。

▲▼南韓一隻白色珍島犬從小生活在卡車下方的鐵箱內。（圖／翻攝自IG／care_korea_official）

根據韓媒SBS報導，南韓動物權利團體「CARE」於12日在官方IG帳號上描述了這起救援事件，一隻名為「白順」的白色珍島犬從1年前開始就生活在卡車後斗下方的鐵箱裡，無論天氣是冷或熱，白順的活動範圍僅止於這個60公分寬、40公分高的灰色鐵箱，只要有人接近牠，飼主爺爺都會憤怒地表示，他對待白順就像對自己的孩子一樣好。

CARE方面表示，儘管狀況棘手，但實在是不能放任白順這樣生活，於是親自前往光州搶救白順，救援人員打開箱子後發現，裡頭竟然還放了飼料和水，而且從小就生活在鐵箱裡的白順，在成長過程中身體持續處於彎曲狀態，也無法正常運動，腿上幾乎沒有肌肉。

▲▼南韓一隻白色珍島犬從小生活在卡車下方的鐵箱內。（圖／翻攝自IG／care_korea_official）

CARE指出，飼主爺爺是一名市集商人，起初在路邊看到被水坑浸濕的白順後就決定帶回家飼養，然而，隨著狗狗體型變大、經常吠叫，爺爺認為已經不能把牠養在家裡，最終在卡車下方製作了鐵箱，將白順關起來，「爺爺不明白狹小空間的危險與殘酷，一心只想繼續飼養白順，不管地點為何，而白順每次看到爺爺都很開心，似乎沒有暴力虐待的跡象。」

報導指出，CARE最後說服了飼主爺爺簽署放棄飼養保證書，並承諾不再以這種方是養狗，雖然爺爺送走白順的時候哭得很厲害，但CARE強調，「雖然感到遺憾，不過還是應該為1歲的白順尋找更好的環境。」目前白順已經離開光州，到CARE合作的醫院接受檢查與治療。

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