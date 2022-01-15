闖東大考場「揮刀砍3人」！　17歲男高生吐犯案動機：書唸不好

▲ 日本入學考試東大考場發生砍人事件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本大學入學共同測驗15日登場，東京大學考場發生砍人事件，一名17歲少年持刀闖入亂砍，導致3人輕重傷，被依殺人未遂罪嫌逮捕。他在訊問中供稱，因為書唸不好，想要引發事故後死亡，警方正調查詳細案情。

NHK報導，這起事件發生於東京大學大門前的人行道上，前來參加考試的18歲高中生一男一女及一名72歲男性遭到攻擊，當場見血，正於醫院接受治療。3人背部都被以類似菜刀的銳器砍傷，雖然還有意識，但72歲男性傷勢嚴重。

行兇的17歲少年住在名古屋，就讀高中二年級，當時身穿便服，先攻擊72歲男子後再刺傷二名高中生，隨後被附近警衛制伏，依殺人未遂嫌疑被警方逮捕。

起初有消息指出，這名少年同樣也是應試生，但經確認他並非考生。他接受訊問時供稱，「因為讀書不順利，想要引起事件後死掉。」

砍人事件發生前，距離案發現場約100公尺的東京地鐵南北線東大前站傳出燒焦味，所幸沒有影響電車運行，而這名少年宣稱是自己放的火。警視廳正詳細調查他砍人前的動線及詳細案發經過。

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