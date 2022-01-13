立陶宛60％民眾不挺對中強硬！　外長回應：從未改變政策

▲立陶宛駐中國大使館人員已全面撤離北京。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

立陶宛去年12月的一份民調顯示，有近60％的受訪者反對政府對中國採取強硬政策，僅有13％的民眾對立陶宛「基於價值」的政策導向給予正面評價。外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則回應，立陶宛從未改變過對中政策。

立陶宛網媒《15分鐘新聞》（15min naujienos）在12日公布一項在去年12月進行的民調顯示，僅1％受訪者對政府「基於價值」的對中政策導向給予「非常正面」評價，另外12％給予「正面」評價。有37％的受訪者對立陶宛加強與台灣關係的政策持「負面」評價，21％則認為「非常負面」。

《南華早報》指出，這項民調的進行時間，剛好是北京當局對立陶宛採取非官方經濟報復的時候。維爾紐斯大學（University of Vilnius）國際關係教授Dovilė Jakniūnaitė表示，「事態的升級遠遠超出預期，我們不知道中國會做出如此積極的反應，但現在我們必須面對後果。」

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）



藍斯柏吉斯回應，立陶宛從未改變過對中國的政策，「中國已經決定對立陶宛和歐盟採取未經宣布的措施，這極有可能是非法的。」他也提到，這項民調中有許多問題用詞都不精準，「我可能會問立陶宛是否應該支持、同意台灣人民被稱作台灣人的願望，而不是問立陶宛的對中政策。」

與此同時，立陶宛的反對派也開始批評，要求政府解決中國制裁問題，反對黨「農民和綠色聯盟」（Farmers and Green Union）就表示，台灣代表處的開設相當不專業也不合理，「這會對經濟造成災難性的影響。」並要求議會透過民主實現與中國關係正常化的可能性，「這會對經濟造成災難性的影響。」

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