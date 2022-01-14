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波蘭外長警告　歐洲面臨30年來最大戰爭風險

▲▼俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

▲波蘭外長警告，歐洲正面臨30年來最大的戰爭風險。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

中央社維也納13日綜合外電報導

波蘭外交部長今天在歐洲安全暨合作組織會議中警告，歐洲正處於30年來最接近戰爭的險境。美、歐現正進行本週第3輪外交折衝，以期化解因俄羅斯要求北大西洋公約組織絕不可允許烏克蘭加入所形成的緊張情勢。

波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）向歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE）57個會員國的大使發表談話，他並未指明俄國，但列出了一連串俄方被指涉入其中的衝突。

拉奧表示：「歐洲安全暨合作組織會員區目前爆發戰爭的風險，比過去30年都要大。」波蘭是歐安組織2022年輪值主席國，拉奧概述了波蘭的優先要務。

▲▼波蘭外交部部長茲比格涅夫（Zbigniew Rau）。（圖／翻攝自波蘭外交部）

▲波蘭外交部部長拉奧（Zbigniew Rau）。（圖／翻攝自波蘭外交部）

他說：「數週來，我們面臨了東歐軍事緊張情勢嚴重加劇的可能性。」

拉奧說，「我們應專注於和平解決烏克蘭一帶的爭端」；並呼籲，「充分尊重烏克蘭在國際所承認邊界之內的主權、領土完整和統一」。

俄國已在鄰近烏克蘭邊界部署了10萬人以上兵力，而烏克蘭一直與俄方支持下的東部分離主義分子交戰，此外俄國2014年還兼併了原屬烏克蘭的克里米亞半島。

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