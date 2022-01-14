隨興一刀「剪掉好市多T恤」　火辣妹IG曝光！老司機暴動上車

▲ 妹子改造好市多刷毛衣．成果驚人。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

日前好市多「LOGO上衣」上架後，引發鐵粉跟風買一波。而最近有女網友也買到一件科克蘭刷毛T恤，她突發奇想一刀把下方剪掉，火辣照片曝光後，引發網友跪求IG。本尊也大方公布IG了，再度引發老司機上車朝聖養眼照。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前在好市多美國板上，看到一件科克蘭白色刷毛T恤，她心動跑去賣場詢問，無奈店員表示沒看過這一件上衣。但原PO不死心，去搜好市多線上購物網站時，發現衣服蹤影，一件價格為499元，當然要趕快下單一件。

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刷毛T恤到貨後，原PO突然靈機一動，乾脆「自己裁減變短版」，她接著PO實穿照片，纖細小蠻腰性感炸出，讓人看得目不轉睛。而文末，原PO則笑問，「個人覺得Kirkland是品牌可以買，但是Costco是店家，穿起來怪怪的。」

▲官網友賣灰／白兩色 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



養眼照片曝光後，引發一票網友暴動了，「跪求版主IG」、「穿這個進賣場可以不用看會員卡嗎」、「謝謝妳把它穿得這麼好看」、「身材超好」、「有型！身材真好」、「不是每個人都可以這樣好嗎？如果我也裁短穿，一定會被檢舉違反社會維護法」、「剩下布料可以做一件小可愛」、「兩件都買還比潮牌便宜」。對此，原PO也大方秀出IG，照片雖然不多，但本尊大秀S曲線，顯見熱愛健身運動。