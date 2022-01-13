「好市多衛生紙」竟分兩款　她實際一擦不掉屑！網驚：完全沒發現

▲科克蘭衛生紙竟然有兩款包裝！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多「科克蘭衛生紙」因三層厚度好擦拭，加上價格CP值高，成了必買神物之一，不過有越來越多會員抱怨，該款紙質變薄了，也容易起屑屑，有網友直言早已退坑。最近一名女網友分享，原來衛生紙有分兩種用途，包括一般用與廁所用，其中前者比較不掉屑，讓一票網友驚呼「完全沒發現！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，其實科克蘭衛生紙有分兩款，一種是一般用、另一種則是廁所用途，而原PO也實際買過兩種包裝，發現「一般用途的比較不會掉屑。」

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照片可見，左側包裝寫著「Tissue」就是一般款，至於右邊「Bath Tissue」則為廁所專用。原PO也好奇拋問大家有發現嗎，「哪個比較不會掉屑？」

▲原PO認為左款衛生紙，比較不容易掉屑 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



結果文章貼出後，底下網友紛紛震驚直呼，完全不知道衛生紙有分兩款，「原來有分啊！才想說現場買的很厚，去年疫情線上買的怎麼變薄了，剛看買到圖一的」、「剛放大看真的欸，你突破盲點，以前的真的比較厚，現在的比較薄，我先生說薄才還沖掉」、「難怪有時候覺得怎麼有屑，有時候又沒有」、「所以兩種都有賣？我怎麼只看過一種」。

有內行解釋，「美國本來就將衛生紙分擦屁股、擦手，所以若有招待老外朋友，拿錯紙，其實對方會很尷尬，台灣就是面紙，對應擦手紙、廁所常用的衛生紙，對應擦屁股用的，本來就是這功能」。

不過也有網友指出，「其實是一樣，新舊包裝而已，已經很久沒見到印Bath Tissue 的包裝了，最近買的都是Tissue」、「只是名稱改變而已，內容一樣」。

▼網友全都沒發現。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



▼另有廁所款衛生紙。（示意圖／記者蕭筠攝）