　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「好市多衛生紙」竟分兩款　她實際一擦不掉屑！網驚：完全沒發現

▲▼ 科克蘭衛生紙（圖／記者劉維榛攝）

▲科克蘭衛生紙竟然有兩款包裝！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多「科克蘭衛生紙」因三層厚度好擦拭，加上價格CP值高，成了必買神物之一，不過有越來越多會員抱怨，該款紙質變薄了，也容易起屑屑，有網友直言早已退坑。最近一名女網友分享，原來衛生紙有分兩種用途，包括一般用與廁所用，其中前者比較不掉屑，讓一票網友驚呼「完全沒發現！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，其實科克蘭衛生紙有分兩款，一種是一般用、另一種則是廁所用途，而原PO也實際買過兩種包裝，發現「一般用途的比較不會掉屑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片可見，左側包裝寫著「Tissue」就是一般款，至於右邊「Bath Tissue」則為廁所專用。原PO也好奇拋問大家有發現嗎，「哪個比較不會掉屑？」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO認為左款衛生紙，比較不容易掉屑 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

結果文章貼出後，底下網友紛紛震驚直呼，完全不知道衛生紙有分兩款，「原來有分啊！才想說現場買的很厚，去年疫情線上買的怎麼變薄了，剛看買到圖一的」、「剛放大看真的欸，你突破盲點，以前的真的比較厚，現在的比較薄，我先生說薄才還沖掉」、「難怪有時候覺得怎麼有屑，有時候又沒有」、「所以兩種都有賣？我怎麼只看過一種」。

有內行解釋，「美國本來就將衛生紙分擦屁股、擦手，所以若有招待老外朋友，拿錯紙，其實對方會很尷尬，台灣就是面紙，對應擦手紙、廁所常用的衛生紙，對應擦屁股用的，本來就是這功能」。

不過也有網友指出，「其實是一樣，新舊包裝而已，已經很久沒見到印Bath Tissue 的包裝了，最近買的都是Tissue」、「只是名稱改變而已，內容一樣」。

▼網友全都沒發現。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▼另有廁所款衛生紙。（示意圖／記者蕭筠攝）

▲▼好市多自有品牌科克蘭3層抽取衛生紙。（圖／記者蕭筠攝）

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
全面提早放寒假？　教育部長回應了
快訊／發現F-16V兩大片殘骸！　上頭有「國徽」
居服員1人衍生3條傳播鏈　鄭文燦：西堤聚餐恐是感染源
最新IG富豪榜！巨石強森一篇文賺4千萬　「台灣男星」也上榜
護理師北市足跡公布　曾到公館用餐、搭捷運
快訊／銀行累計14例　鄭文燦預告：還有第二波、第三波
快訊／禾馨5診所遭搜索！　約談營運長林思宏
連結來了！全台22縣市「第3劑怎麼約」　時間、地點一次看
聯邦銀14人染疫！陳時中定調「重中之重」　尾牙沒同桌也中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

淺層地震「預警時間」縮短　震後7秒就收警報！颱風預報加密1倍

居服員1人衍生3條傳播鏈！鄭文燦曝2關鍵：西堤聚餐恐是感染源

確診者1／9傍晚到IKEA逛街　業者：已提前打烊消毒

學雜費調漲壓力擋不住　連國立大學也要求合理調漲

銀行群聚風暴累計達14例！　鄭文燦預告：還會有第二波、第三波

青銀世代共融！集保結算所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果

AI運算、虛擬實境、沈浸體驗！台中歌劇院TIFA藝術節一次看

快訊／採檢陰性！鄭文燦宣布「這2校」明天復課

疫情延燒桃園37接種站幾乎滿載　鄭文燦急喊：儘快施打第3劑

營養補給、保肝注射液「維生素B2不足」　9萬7500支限期回收

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

淺層地震「預警時間」縮短　震後7秒就收警報！颱風預報加密1倍

居服員1人衍生3條傳播鏈！鄭文燦曝2關鍵：西堤聚餐恐是感染源

確診者1／9傍晚到IKEA逛街　業者：已提前打烊消毒

學雜費調漲壓力擋不住　連國立大學也要求合理調漲

銀行群聚風暴累計達14例！　鄭文燦預告：還會有第二波、第三波

青銀世代共融！集保結算所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果

AI運算、虛擬實境、沈浸體驗！台中歌劇院TIFA藝術節一次看

快訊／採檢陰性！鄭文燦宣布「這2校」明天復課

疫情延燒桃園37接種站幾乎滿載　鄭文燦急喊：儘快施打第3劑

營養補給、保肝注射液「維生素B2不足」　9萬7500支限期回收

淺層地震「預警時間」縮短　震後7秒就收警報！颱風預報加密1倍

騎到睡著...雲林翁連人帶車摔田裡　警即刻救援　

朱立倫稱罷昶案是「過去框架」　徐巧芯：那要早點跟我們講啊！

銀行身分驗證「脫罩」將有替代方案！　金管會：再請公會研議

持續搜救F-16V墜海飛官！軍方發現2大片殘骸　上面有「國徽」

居服員1人衍生3條傳播鏈！鄭文燦曝2關鍵：西堤聚餐恐是感染源

王力宏花1800買網軍捧「王爸爸的詩」　雞排妹虧：現代孝子？

工會爆「確診者擅自關抽風設備」　黃珊珊：聯醫2院無此狀況

台積電法說：全年營收將年增將25%~29%　高於業界平均成長幅度

武嶺機車拋錨、華崗轎車爆胎　南投警副所長扮黑手救援

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

竹市確診足跡！餐廳擴大匡列採檢352人

快訊／新增1例死亡！本土+14、境外增51

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退

聯邦銀12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

居服員是「超級傳播者」！擴大匡列3121人

更多熱門

相關新聞

好市多草莓大福「媽咳出塑膠片」！照片驚悚曝

好市多草莓大福「媽咳出塑膠片」！照片驚悚曝

好市多爆食安疑慮！一名女網友氣炸直呼，昨（11）日在好市多買了一盒草莓大福，豈料媽媽吃到倒數第二顆時，驚覺有異物卡在喉嚨裡，咳了許久，才把塑膠片給咳出來。儘管生氣不已，但原PO考量幾乎吃完了，因此最終沒選擇退貨，文章曝光後，有苦主回報也吃到塑膠片，其他人則狂勸快申訴。

桃機魔王病毒染13人　傳播鏈疑自廁所

桃機魔王病毒染13人　傳播鏈疑自廁所

王必勝找到「2大可疑感染源頭」

王必勝找到「2大可疑感染源頭」

好市多蛋捲「第一支怎麼完整拿出」？

好市多蛋捲「第一支怎麼完整拿出」？

好市多鬆餅放90天沒變味！網驚「末日求生必備」

好市多鬆餅放90天沒變味！網驚「末日求生必備」

關鍵字：

好市多衛生紙廁所科克蘭

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

竹市確診足跡！餐廳擴大匡列採檢352人

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面