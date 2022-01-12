好市多草莓大福「媽咳出塑膠片」卡喉嚨　照片驚悚曝！苦主崩潰+1

▲媽媽吃大福，竟吃到塑膠片卡喉嚨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多爆食安疑慮！一名女網友氣炸直呼，昨（11）日在好市多買了一盒草莓大福，豈料媽媽吃到倒數第二顆時，驚覺有異物卡在喉嚨裡，咳了許久，才把塑膠片給咳出來。儘管生氣不已，但原PO考量幾乎吃完了，因此最終沒選擇退貨，文章曝光後，有苦主回報也吃到塑膠片，其他人則狂勸快申訴。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨日她與媽媽在台中店買了一盒日式草莓大福，12入價格為299元，打算返家後，一家人可邊看電視邊吃大福解饞。

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怎料媽媽吃到剩倒數第二顆草莓大福時，發現有喉嚨有異物，咳了很久才咳出來，結果一看竟是一塊塑膠片。原PO直言氣炸了，但最終沒有選擇退貨「當下很想退貨，不過畢竟我們吃到倒數第二顆了，商品有成本考量，這樣退貨很奧客，但媽媽年紀大卡到喉嚨也是事實...請問大家會怎麼做呢？」

▲塑膠片卡喉嚨，超驚悚！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章貼出後，網友一律建議退貨，以及必須向好市多反映，「不管退不退，一定要跟他們反映」、「這已經不是退貨就能處理的」、「這太扯了，一定要客訴+退貨，好市多怎麼越變越爛」、「不管退貨，還要一定打電話客訴才對，爆料都不為過，萬一小孩吃呢，這樣很危險耶！誇張」、「衛生局稽查」、「還好媽媽有咳出來，沒咳出來的話就事情大條了...當然要請好市多檢討啊！這已經是食安問題了」。

留言串中，有苦主也自爆，「我昨天也才吃到塑膠片，但沒妳這麼大，為了未來的食品安全品管，我的作法是寫信反映，他們有寫mail給我，請我提供照片」。

《ETtoday新聞雲》記者實際向好市多求證，好市多行銷副總經理王友玫回應，此為單一案件，追查員工在剪紅豆料袋時掉進醬料，「我們的標準流程是袋子不能剪斷」，會再加強員工訓練及強化製作流程避免再發生。

▼另一名苦主也吃到塑膠片，已向好市多申訴。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

