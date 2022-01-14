妹子一刀把好市多上衣變辣妹裝　大秀S曲線讓網友歪樓求IG

▲好市多自創品牌「Kirkland」也推出上衣。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

先前美式賣場好市多推出寫有「Costco」字樣的帽T，引起網友一番討論，近日則有一位妹子將好市多品牌「Kirkland」的長袖上衣自行裁剪成短版，並秀出身材照讓不少網友歪樓。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她從美國Costco版上看到這件衣服，但到台灣賣場詢問時，工作人員卻說沒看過這款，後來她終於在線上購物買到。

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原PO自行將衣服裁剪成短版，並大方分享上身照，秀出S曲線好身材，「個人覺得“Kirkland”是品牌可以買，但是“Costco” 是店家，穿起來怪怪的？」

▲原PO好身材讓網友歪樓。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



不少網友一看照片，紛紛歪樓留言表示，「跪求版主IG」、「謝謝妳把它穿得這麼好看」、「視線整個不在衣服上」、「神身材」，不過也有人認真回應，「我喜歡costco勝過Kirkland」、「你穿nike也是店家」、「雖然變短版很好看，但刷毛變短版就很奇怪，天氣冷穿不保暖，天氣熱穿又很熱」。

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）