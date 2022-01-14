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這群人尼克入厝一年新家變超髒決定求助專業！出動神器魔術靈用完變回豪宅

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

▲尼克對鏡頭哭喊「對不起這個家」，原來是因為家裡髒到被妹妹嫌棄，點我看完整影片。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

辦年貨總是清單列不完？到底該買些什麼才對？！快要過年了，許多消費者表示每次辦年貨都會不小心買太多其他東西，回家後快要過年了才發現該買的沒有買到，但賣場人擠人最後還是崩潰放棄，辦年貨到底要買什麼？怎樣比較有效率？除了必買的新衣服新褲子之外，年假一放就是一個多禮拜，當然要趁機囤貨各種零食，但先等一等，在享受愉快的年假之前，必須先來場大掃除才能安心！辦年貨的時候別忘記順便把大掃除會用到的清潔神物帶回家。

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

大掃除堪稱是一整年最折磨人的事，要買清潔劑，當然是要越省力越好，不用費時費力刷洗半天那就太完美，但想要有效率又想要徹底清潔，到底該選哪一種比較合適？這群人尼克近日就公開一段影片，先是跪地懺悔讓人摸不著頭緒，接著卻又成為讓老婆Ashly「身心舒暢」的居家英雄，原來這一切都是魔術靈的功勞。 

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

尼克與Ashly搬進新家時做了room tour，乾淨整潔明亮的居家環境讓人驚豔，但一年後究竟維持得如何？尼克妹暴風突襲，就是要帶大家看到最真實的尼克＆Ashly，沒想到結果卻超悲劇！雜亂的客廳、廚房成堆沒洗的碗盤、浴室地板上狗狗的尿漬⋯⋯讓尼克妹忍不住表示：「衛生習慣有夠差。」因為家裡有養狗，尼克表示家中浴室經常會有異味，是「萬惡的根源」，只要偷懶沒有馬上刷洗就會累積髒汙，而且台灣氣候潮濕容易長霉菌，一段時間後直接在磁磚縫內卡緊緊，味道散不掉之餘牆壁邊邊角角還有黑黑的霉根，讓他崩潰：「實在不行！要來徹底清潔！」

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

▲▼因為家裡有養狗，廁所容易有髒汙跟異味，魔術靈除霉漂潔使用前後差異驚人。

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

針對棘手的浴室，尼克使用浴室魔術靈除霉漂潔噴在磁磚縫隙，魔術靈除霉漂潔以日本研發的超解霉根泡泡讓家中討人厭的霉垢說掰掰，尼克噴完厚厚一層、讓泡泡覆蓋磁磚縫隙後等待三分鐘，接著直接用清水沖洗，黑黑的霉根馬上清潔溜溜，神奇效果讓他驚呼：「真的不用刷！」魔術靈表示，除霉漂潔的超解霉根泡泡配方可同時除霉除菌，更強調有「99.9%強力除菌」功效，不過尼克也提醒，除霉漂潔要在乾的時候使用才能達到最好的清潔效果。

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

▲獨特的彎頭設計可對準馬桶內緣髒汙、方便清潔。

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

點我看完整影片）

馬桶清潔也同樣使用魔術靈馬桶殺菌瞬潔清潔劑，獨特的彎曲設計方便沖洗馬桶內側難以看不到的溝槽縫隙，日本研發超解垢漂潔配方，附著力強、能緊密附著於馬桶內緣，主打「2分鐘同時去除頑垢和殺菌」、「不需刷洗就能恢復馬桶亮白」，獨特的彎頭設計容易對準馬桶內緣髒汙，噴上之後靜待兩分鐘、一樣不用刷，清水一沖就把所有汙垢都帶走，同時達到除菌效果，乾淨又安心，對於懶得刷洗的人來說，這個「居家英雄」簡直當得太輕鬆，打掃變得更簡單，也讓尼克表示自己更有動力維持家中環境，超驚豔的成果讓Ashly大讚「身心舒暢」。

▲▼魔術靈,家樂福,尼克,Ashly。（圖／翻攝自youtube）

見識到魔術靈的威力之後，家中最棘手的浴室、馬桶、廚房⋯⋯通通都可以交給它，廚房累積的油垢不容小覷，廚房魔術靈為日本研發的淨速溶垢泡，滲透、瓦解、溶出油汙一次搞定，主打「除油同時有效除菌」，打掃起來便利又安心。家中有小朋友或毛小孩，地板清潔更是不能馬虎，產品說明指出，地板魔術靈除菌EX有1.3倍除菌成分，拖把制菌加地板除菌有效阻絕細菌殘留，且2倍速乾的特性、快乾不留水痕，再也不用把腳抬到痠。

▲▼花王魔術靈地板清潔劑除菌EX產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲地板魔術靈除菌EX有1.3倍除菌成分，速乾不留水痕更省時。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼魔術靈商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲辦年貨別忘記把魔術靈全系列一起帶回家，大賣場魔術靈過年企劃組買一送一更划算。（圖／記者周宸亘攝）

快要過年了，你準備好大掃除的工具了嗎？辦年貨也別忘記把魔術靈一起帶回家，各大賣場同步推出魔術靈過年企劃組，買一送一更划算，累積一年的髒汙與愧疚，就在這次一起拋到腦後！

https://reurl.cc/aNQmXX

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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