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擔心「抗菌產品」成分刺激？「發酵乳酸菌抗菌成分」敏感肌和寶寶用品適用

▲▼花王魔術靈安心噴霧 。（圖／記者徐文彬攝）

▲父母居家清潔著重的要點，不外乎小孩常常爬行的地板，或經常把玩的玩具。（圖／記者徐文彬攝，下同）

消費中心／綜合報導

防疫期間，家庭清潔等級提升，酒精、次氯酸水、稀釋漂白劑都是常用的消毒產品，然而，過強的化學成分以及刺鼻的氣味，可能對肌膚刺激較大、也可能藏有隱憂，讓家有小孩的爸媽以及肌膚較為敏感的人心生疑慮，擔心消毒的同時，也產生負面反應。新正薪醫院的小兒科醫師王韋力表示，酒精與次氯酸水會對人體產生刺激性，若接觸人體，甚至會造成小朋友的皮膚或眼睛發炎，稀釋漂白水偏鹼性，揮發的氣味對呼吸道也會造成傷害。

進出家門噴一下、常用物品也噴一下，這是疫情期間每個家庭的生活寫照，然而隨著消毒頻率激增，大家也開始擔心這些清潔用品對健康的影響。王韋力進一步分析家庭常見用品可能帶來的隱性風險，例如小朋友容易在無意間碰觸用清潔劑擦拭過的物品與環境，之後再用手去碰嘴巴、揉眼睛，很可能就會吃進清潔劑，例如有幼童的家庭，常常爬行的地板、摸摸抱抱的玩具、扶著走路的桌子、肌膚會接觸到的馬桶、洗滌時會噴濺到眼睛的洗臉槽...等，都會是加強清潔的重點，因此清潔劑「是否會對人體有害」成為家長選購的關鍵。此外，王韋力更提醒，「疫情之後都採線上上課，鍵盤、滑鼠、手機3C產品螢幕的表面都要消毒，電視與遙控器也是較常忽略，需要多多注意的地方。」

▲▼花王魔術靈安心噴霧 。（圖／記者徐文彬攝）

▲潮濕的流理台容易滋生細菌，王韋力建議流理台也要除菌清潔，保持廚房清潔。

▲▼業配花王魔術靈安心噴霧 。（圖／記者徐文彬攝）

▲花王新推出的「魔術靈安心抗菌噴霧」，就強調不含酒精、接近皮膚弱酸性，不易刺激肌膚。

近年，許多品牌也都相繼針對敏感肌與幼兒脆弱的肌膚做特別研發，最近市面上有不少清潔劑標榜溫和抗菌，供家長多方選擇。像是花王新推出的「魔術靈安心抗菌噴霧」，就強調不含酒精、接近皮膚弱酸性、透過發酵乳酸抗菌成份有效抑制99.9%的細菌病毒滋生（註1），並長效達到24小時的抗菌效果（註2），也強調不易刺激肌膚，可以放心噴灑在嬰兒用品上。然而，一般消費者可能會疑惑，什麼是「發酵乳酸抗菌成分」？王韋力表示，「發酵乳酸源自天然醣類，再經由乳酸菌發酵而來，當發酵乳酸碰上細菌、改變細菌內部的酸鹼平衡，而使得細菌活性降低，影響細菌的代謝, 抑制細菌繁殖，魔術靈安心抗菌噴霧的特點在於其抗菌成份是來自經乳酸菌發酵而來的『發酵乳酸』，含有迷迭香水，抗菌效果不錯，經測試對葡萄球菌、大腸桿菌都有長達24小時的抑菌效果。」王韋力也強調，由於是發酵乳酸抗菌成份，除菌時就不用擔心有化學洗劑的刺鼻味道。

▲▼花王魔術靈安心噴霧 。（圖／記者徐文彬攝）

▲經常使用的微波爐，加熱冷掉的外送食物前，手把也可以用抗菌噴霧清潔，消除肉眼看不見的細菌，吃的更放心。

主打發酵乳酸抗菌成分，可有效減低化學產品帶來的刺激性，「魔術靈安心抗菌噴霧」經過品牌實驗，能對抗媽媽很在意的新型冠狀病毒、A型流感（H1N1／H3N2）以及家中常見的大腸桿菌、金黃葡萄球菌。王韋力提醒，特別是家中的餐桌、門把、嬰兒座椅等處都必須加強除菌，以減少細菌孳生，減低小孩沾染到細菌病毒的機率。為了達到更有效的除菌效果，王韋力醫生建議，「噴灑後可靜置5分鐘，讓它作用一下，再擦拭。」

▲▼花王魔術靈安心噴霧。（圖／記者徐文彬攝）

▲王韋力提醒，嬰兒座椅等處都必須加強除菌，減低小孩沾染到細菌病毒的機率。

防疫從家庭清潔維護做起！家人在家中的時間變長，總是會擔心自己的清潔工作沒有做好，無不卯足全力打掃，各種消毒殺菌產品輪番上陣，然而民眾需留意清潔劑若以引發過敏反應，需趕緊就醫並與過於刺激的產品說掰掰。在清潔產品使用率大增的疫情期間，幫膚質脆弱的家人選用成分溫和的抗菌噴霧好好呵護，打造一個安心舒適的居家空間。

▲▼花王,魔術靈,抗菌產品,發酵乳酸菌,敏感肌,天然。（圖／台灣花王提供）

▲新正薪醫院的小兒科醫師王韋力。（圖／品牌提供）

產品官網：https://ppt.cc/fE0dGx
Momo購物馬上逛：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=8951869


*1 經品牌實驗證實有效對抗 A型流感H1N1/H3N2、新型冠狀病毒、人類冠狀病毒、大腸桿菌、金黃葡萄球菌
*2 非指適用於所有細菌、病毒 

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