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搶當護國神山股東！家樂福線上福袋10分鐘完售　剩「這天」買得到

▲▼家樂福2022年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福2022年線上福袋10分鐘完售。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶翻了！家樂福今（24）日上午11時開放線上預購「虎年限定福袋」，限量990份短短10分鐘就完售，今年頭獎因有別於往年送車、送家電，大手筆祭出價值64萬的台積電股票1張，果然成功吸引民眾搶買。業者表示，線上沒買到福袋沒關係，農曆大年初一（2月1日）也可至全台門市購買，每店限量、每人限購1份。

▲▼家樂福2022年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福福袋頭獎送台積電股票1張。

家樂福今年新春福袋除了可以拿到價值超過500元的零食、飲料等商品外，還送「福虎生風虎哩送」刮刮卡1張，並於全台實體門市、線上平台販售，今（24）日上午11時線上福袋正式開賣，限量990份福袋短短10分鐘就搶光，不少人準備要來搶試手氣抽頭獎「台積電股票1張現金獎」、「玉山金股票3張現金獎」，下單成功者可在2月2日至6日期間至指定門市取件，還可獲得1組168元折扣碼。

而沒搶到福袋的消費者也別擔心，大年初一（2月1日）也可在全台量販店、超市搶買，其中，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，當日上午10時發送號碼牌開放入場購買，不限會員每人限購1份。

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲全聯2022虎年限定新春福袋大年初一開搶。

另，全聯2022虎年新春福袋今年也首度開放「實體門市、線上APP一起買」，其中，實體門市祭出逾13萬個福袋，並有3種規格選擇，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）及1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」共2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名之特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，總價值超過上千萬，大年初一（2月1日）開搶。

至於線上專屬「福虎生豐限量福袋」，同步於2月1日日上午10時起使用「PXGo!全聯線上購」開放購買，限量9999份，內含10樣好物，最大獎祭出價值155萬賓士「Mercedes-Benz A180」，還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」、3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

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