快訊／疾管署人員染疫足跡曝　明德站、家樂福、北車大創、光南﹑50嵐

▲明德站。（資料照／記者曾筠淇攝）



記者袁茵／台北報導

台北市天母家樂福於16日晚間突然宣布，因為有確診者足跡，所以停業清消，台北市衛生局隨後證實，為疾管署機場防疫人員案17928足跡，目前匡列職場16位密切接觸者，採檢皆為陰性。根據台北市衛生局17日上午公布的該案確診足跡，11日至15日曾搭乘北捷往返台北車站至明德站，且到過家樂福天母店、統一超商德致門市、50嵐台北車站地下街店、光南、大創等地。

關於案17928，台北市衛生局16日說明，為40多歲女性，於桃園機場擔任入境採檢收件相關工作者，目前無症狀，已收治醫院隔離，職場匡列16位密切接觸者，採檢結果均為陰性，北市接觸者及相關足跡刻正進行疫調中。

台北市衛生局17日公布案17928足跡，時間為可傳染期1月11日至1月15日足跡，個案於1月15日收治於安心檢疫所。

根據北市衛生局公布的足跡，案17928於1月11日至15日搭乘捷運往返台北車站和明德站；1月13日凌晨0時32分至0時35分曾到統一超商德致門市，下午4時27分至4時54分在光南台北許昌店和大創台北站前店；晚間8時至8時20分在家樂福天母店，晚間9時12分至9時14分在全家明德店；1月15日中午12時8分至12時30分曾到50嵐台北車站地下街店。

▼案17928在台北市足跡。（圖／北市府提供，點圖可放大）