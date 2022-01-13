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快訊／Omicron入侵新北　侯友宜曝心聲「最壞打算做最好準備」

▲▼侯友宜視察民眾施打疫苗狀況。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜視察民眾施打疫苗狀況。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者杜冠霖／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土新冠肺炎疫情持續升溫，對此，新北市長侯友宜表示，Omicron來勢洶洶，新北防疫會嚴陣以待，用最壞的打算做最好的準備，「從疫苗、民眾生活動線、防疫、全力戒備守護市民！」

境外感染人數不斷攀升，侯友宜指出，新北市府在桃園一開始有本土社區個案出現的時候就已經全力備戰，從第一線防疫旅館、防疫巴士、計程車司機的清消到民生採購賣場到疫苗施打，「我們一一不斷檢視各個環節嚴格抽查謹慎防範，要確保能做到的點線面盡力做到滴水不漏！」

侯友宜表示，面對不可測的疫情變化，施打疫苗更是第一線保護自己保護家人的最好防範，所以中央疫苗下來多少，新北市都會全力開打，這一階段，新北要施打的量是128萬劑，「我們希望施打的方式更多元化，而且能夠更快，新北市481個接種站已經全面啟動，甚至成立機動接種站，我們全面開打，讓大家都能盡快完成接種。」

侯友宜也特別感謝第一線的從業人員，並表示，不管是防疫巴士、計程車司機、旅館服務人員都面臨著極大的壓力，「我們會保護他們，加速幫他們安排疫苗接種，保護人員也是保護民眾！」

侯友宜指出，這一星期來，自己不但看了防疫旅館，在動線要特別重視「紅、黃、綠區」感控動線的設計跟規劃，清消過程一定要合乎防疫規定和標準。也看了民眾常去採買日常用品的大賣場，隨著過年要到了，大量民眾到場所採買時，相關防疫措施必須作到位，包括實聯制、量測體溫、手部消毒清潔、戴口罩等缺一不可。

侯友宜呼籲，業者要控管容留人數，加強環境清消頻率並且暫停試吃，共同防堵疫情。而各環節只要有違法、違規，該怎麼做就怎麼做。因為防疫完全不可以輕忽，做錯了就是要負責，「我們全力把防疫做到落實，將病毒阻絕於境外、管控於境內。」

侯友宜指出，要以最壞的打算做最好的準備，不可能一成不變，所以隨著疫情的變化，新北市府都會隨時的來做滾動式的調整。侯也呼籲市民，戴好口罩、勤消毒、量體溫、打好疫苗，身體不適在家休息，有疑慮的就快去篩檢，「防疫是全民的共同作戰，我們一起並肩面對，守護我們安好的生活！」

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