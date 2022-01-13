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細數選罷法歷史！柯建銘自稱救了黃國昌　嗆時代力量1舉相當可笑

▲黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

▲黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團昨表示將於下會期啟動《選罷法》修法，引起討論，黨團總召柯建銘則透過臉書，用個人視角講述《選罷法》近30年的修法過程。柯建銘除形容這段時間是充滿政治算計的「黑歷史」外，還嗆時代力量主張廢除罷免投票率門檻相當可笑，若非民進黨堅持保留，前立委黃國昌早就被罷免了，說是「柯總召救了黃國昌」也不為過。

柯建銘臉書13日凌晨發布一則以「歷史的捉弄：再評選罷法」為題的2582字文章，講述《選罷法》修法起於核四，並形容近30年來的修法與討論，過程可謂暗潮洶湧，充滿各種政治角力與計算，是不折不扣的「黑歷史」。

柯建銘指出，《選罷法》修法起於1994年反核團體要罷免擁核的洪秀柱、韓國瑜等時任國民黨立委，但國民黨眼見苗頭不對，兩次挾立院多數優勢，分別通過「限制罷免案不得與各類選舉投票舉行」及「雙二一門檻」。

對於《選罷法》的修法，柯建銘認為是2016年民進黨在國會過半才出現契機，刪除罷免不得宣傳的規定，調降罷免通過門檻為「同意票達選舉人總數1/4且同意票數大於不同意票數」，以及罷免案投票宣告成立後三十日有其他各類選舉時，除被罷免人同時為候選人。

話鋒一轉，柯建銘提及，2016年時代力量挾著學運後的明星光環，主張罷免通過應該採取「簡單多數決」，廢除投票率的門檻，自己與民進黨主張應該保留投票率門檻就被時力批評是「反民主」、「執政後就忘了初衷」。柯說，六年來，經過黃國昌、王浩宇、黃捷、陳柏惟及林昶佐罷免後，回頭來看當年對本人及本黨的批評，其實是相當可笑的。

柯建銘還稱，若非民進黨堅持留下的1/4投票率門檻，黃國昌早在2017年12月16日投票完，就不是立委了，說是「柯總召救了黃國昌」也不為過。

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