沒在怕？台中警全市抓酒駕　取締21件「比沒預告只少6件」

▲台中警方預告全市同步抓酒駕，結果取締21件，比未預告只少了6件。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方昨天上午主動預告晚間6點起，將動員655名警力全市取締酒駕，結果整晚取締了21件，和一周前未預告也是全市同步取締只少了6件，是民眾不知訊息，或者心存不會被抓的僥倖心態，不得而知，但警方表示，日後仍會持續強力執行，展現「酒駕零容忍」執法決心。

這幾天天氣轉冷，民眾常相約食用薑母鴨、燒酒雞等含酒精料理禦寒，台中警方擔心又有民眾酒後駕車，危及無辜民眾安全，昨天上午預告晚上6點起，將動用655名警力在全市各重要路段同步實施路邊臨檢酒駕，主動告知是希望民眾酒後別開車。

警方規劃12日晚間6點起在重要路段實施路邊臨檢，責由15個警分局、交通大隊、保安大隊，各自安排時間地點進行，結果共取締酒後駕車21件、移送法辦15件；相較於1月4日沒有預告，同樣是全市同步，取締27件、移送法辦22件，僅少了6件。

警方表示，不管是民眾不知酒駕訊息，或是根本不怕被攔檢，或心存僥倖心態，酒駕件數雖減少不多，但從2021年12月1日至2022年2月28日為期3個月的「掃除醉犯」專案勤務，仍會持續以機動全面巡守方式執行攔檢，每個月不定時規劃數次全市取締酒駕，呼籲民眾不要害人害己。