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社會 社會焦點 保障人權

高雄防治酒駕出大絕！專人盯梢80累犯　喝酒開車立刻抓人

▲▼高市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄警展開酒駕大執法，強調絕對不手軟。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒駕釀1死3傷，引發社會輿論抨擊，高雄市警察局也宣示展開酒駕大執法，絕對不手軟。高雄市警察局長黃明昭今（13）日表示，針對80幾位高危險酒駕者，下令各分局要盯一段時間，看他們晚上到哪跑攤，是不是仍有喝酒開車的行為，如果有就攔查。

高雄市議會今天審議高市府111年總預算案，審到警察局預算時，市議員黃文益表示，最近酒駕問題非常嚴重，高雄市民都非常關心到底要如何才能有效遏止酒駕發生，要求警察局長具體說明如何有效且有系統性的執行，不是新聞過了幾天就沒事了。

▲▼高雄市議員黃文益關心酒駕問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員黃文益關心酒駕問題，高雄市警察局長黃明昭說明目前執行狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，黃明昭表示，市長召集相關單位主持會議，針對法制面、執行面、工程面都做了很徹底的探討，法制面部分涉及修法，也就是道交條例，目前中央也朝加嚴、公告姓名等方向修法，一讀已經通過。

至於執行面部分，黃明昭強調，交通大執法會沒完沒了，絕對要遏止酒駕，另外，針對10年來有酒駕紀錄的3萬位高雄市民都發出了簡訊提醒不要再酒駕。　

針對3年內有兩次酒駕的累犯部分，除了派警力挨家挨戶拜訪外，對於高再犯對象還會直接運用警力去緊盯他們晚上跑攤狀況，看他們到哪活動，是不是還有喝酒開車的行為。

▲▼高市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃文益質疑，還要派人緊盯累犯跑攤會不會引起基層反彈？對此，黃明昭表示，確實很辛苦，也耗費很多警力，但高危險酒駕者大概80幾位，就拜託各分局盯一段時間，讓他們有所警惕後再來檢討。

最後，警方也對餐飲業、酒店部分進行守望，拜託業者要善盡責任，協助叫代駕，也印酒駕海報到餐廳張貼，藉此喚起市民重視。若酒駕犯被判決確定緩起訴要做社會服務，也會讓他們到殯儀館去，希望讓酒駕者有所警惕。

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