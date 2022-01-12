酒駕累犯公布姓名　黃偉哲感謝朝野修法重視地方民意

▲台南市長黃偉哲對立法院初審通過「公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高至新台幣1.5萬元罰鍰表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立法院1月12日初審通過「公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高至新台幣1.5萬元罰鍰」，台南市長黃偉哲感謝立委們重視地方民意。

黃偉哲指出，早在2021年12月29日，高雄男子黃子洋酒駕撞人釀1死3傷，就提出台南市政府要仿照美國梅根法案，公布酒駕犯姓名及居住在哪個社區，立法院交通委員會初審通過此條文修正草案，他表示感謝。

據了解，去年底高雄發生酒駕累犯再度肇事造成1死3傷的不幸意外，台南市長黃偉哲在第一時間即感到很遺憾，民眾早對酒駕行為深惡痛絕，當時黃偉哲即呼籲國會立法委員能夠秉持民意，對於預防酒駕採取更好的方式，甚至對酒駕採比較重的刑罰，如此才能夠在酒駕未發生之前就能夠有所預防，而不要等到憾事發生了才去處罰。





黃偉哲說，最近各界也有人在討論是否將酒駕犯比照梅根法案一樣，將累犯者，或者是初犯就造成重大傷亡，即考慮公布酒駕者的姓名及其住家社區，在不公佈詳細地址的前提下，讓社區及周邊居民知道附近有酒駕累犯或曾撞傷人或致死的酒駕者。如此一來，大家對於社區裡有不良飲酒習慣的人就會有所警惕，同時幫忙留意社區內有酒駕習慣的人，互相提醒出入走路時要小心。