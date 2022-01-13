高雄男幫親友牽車　騎不到10米慘了！沒戴安全帽逆向還酒駕





▲高雄男騎不到10公尺幫牽車，秒被攔查酒駕送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄近來持續嚴格的酒駕大執法，一名蔣姓男子12日酒後騎機車到檳榔攤前，因為沒戴安全帽、逆向行駛、還停在紅線上，不到10公尺就馬上被員警攔查。一旁的親友見狀隨即上前幫忙解釋，蔣男是好意幫忙牽車，但警方強調酒後騎車已觸犯公共危險罪，當場將蔣男依法送辦。

▲▼高雄男好意幫親友牽車慘了，騎不到10公尺秒被攔查酒駕送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅分局福德二路派出所12日12點多在建國一路與建軍路口查獲一起行駛不到10公尺的酒駕案，64歳的蔣姓男子騎著機車到檳榔攤前，但他不但停在紅線上，還逆向行駛，且未戴安全帽，員警隨即上前盤查。

由於蔣男身上散發出濃厚的酒精味道，警方也要求實施呼氣酒測，此時蔣男在附近的親友見狀前來幫忙勸說，表示蔣男是出於好意幫忙牽車，並沒有要酒駕的意思。

▲蔣男經實施呼氣酒測後，酒測值達0.62mg/L，已違反公共危險案標準，全案詢後依法送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

但員警強調，即便只是短暫的駕駛行為，飲酒後騎車都將危害自身及其他用路人的行車安全。蔣男經實施呼氣酒測後，酒測值達0.62mg/L，已違反公共危險案標準，全案詢後依法送辦。

苓雅分局分局長梁東山呼籲，儘管酒後騎乘距離短近，皆為酒駕，不可因方便僥倖酒後駕車，可用步行或大眾交通工具代步，以免憾事發生。

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