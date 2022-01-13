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北所發函請院檢評估羈押禁見人數　監院：逾越機關權責

▲▼台北看守所。（圖／記者陳雕文攝）

▲台北看守所。（圖／記者陳雕文攝）

記者林銘翰／台北報導

台北看守所因超收現象嚴重，在2020年11月底致函大台北地區6院檢，籲請審慎評估羈押被告聲請及裁定禁見人數。對此，監察院認為，台北看守所已逾越機關權責，且極易使人誤解或產生不當聯想，爾後應應檢討避免類此行為，斲傷司法公正與審判獨立。

監察院司法及獄政委員會12日審查通過監察委員林國明、王麗珍提出的調查報告，認為台北看守所的作法已經逾越機關權責，且極易使人誤解或產生不當聯想，爾後應應檢討避免類此行為，斲傷司法公正與審判獨立。

同時，監察院也函請矯正署，應針對部分都會區仍有超收現象的矯正機關，一併檢討精進妥處。

調查意見認為，台北看守所已逾越機關權責，將並非檢察機關或司法機關在聲請或裁定羈押被告禁見處分時，需考量的看守所是否超額收容情事，建請納入審酌，核有欠當，並有侵越審判權獨立行使之虞。

調查意見指出，根據法務部統計，在台北看守所該函發出後，受文之各地檢署聲請羈押件數減少，裁定羈押禁見被告獲准交保件數增加等語，極易使人誤解或產生不當聯想，爾後應檢討避免類此行為，斲傷司法公正與審判獨立。

調查意見也提及，矯正署對於台北看守所長期面臨超額收容困境的現象，未能提出妥善之因應對策，積極協助適度控管受刑人之收容人數，以利妥適辦理羈押被告收容之本務，矯正署作法尚顯消極，應針對部分都會區仍有超收現象的矯正機關，一併檢討精進妥處。

監委表示，就全國矯正機關整體而言，自2020年底以來固已無超收情事，但台中、台南、高雄等都會區個別矯正機關，則仍有超額收容之情形，尤以兼辦看守所業務的法務部矯正署桃園監獄最為嚴重，矯正署應一併檢討，妥為規劃，研謀因應處理的對策。

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