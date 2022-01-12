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聽說國民法官新制優點多　陳菊率監委到北院首度旁聽體驗

記者黃哲民／台北報導

台北地院今舉辦國民法官新制實施前的模擬法庭審理，監察院長陳菊帶隊與多位監委到場旁聽，這也是監委首度集體觀察國民法官模擬法庭開庭過程，主因是日前監委到司法院例行視察，非常好奇國民法官新制將如何運作，因此商請司法院安排，陳菊稍後將借用北院場地召開記者會，說明旁聽國民法官模擬法庭後的看法。

▲▼ 監察院長陳菊首次帶隊與多位監委到台北地院，旁聽國民法官模擬法庭開庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲監察院長陳菊（中）首次帶隊與多位監委到台北地院，旁聽國民法官模擬法庭開庭，左為司法院長許宗力，右為台北地院院長黃國忠。（圖／記者黃哲民攝）

國民法官新制用於刑事訴訟程序，2020年7月經立法院三讀通過《國民法官法》，表定明年（2023年）元旦起實施，年滿23歲的國民就有機會獲選為國民法官、與職業法官共同審案。

▲▼ 監察院長陳菊首次帶隊與多位監委到台北地院，旁聽國民法官模擬法庭開庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲監察院長陳菊（中）首次帶隊與多位監委到台北地院，旁聽國民法官模擬法庭開庭 ，司法院長許宗力（右）陪同。（圖／記者黃哲民攝）

司法院編列數千萬元預算宣傳國民法官新制，各地方法院也不斷舉辦模擬法庭演練審判過程，但監委日前例行視察司法院，席間討論國民法官新制，多數監委仍然霧煞煞，聽司法院長許宗力等高層一再說明國民法官新制的優點，因而要求安排實地旁聽、深入了解。

▲▼ 監察院長陳菊首次帶隊與多位監委到台北地院，旁聽國民法官模擬法庭開庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲司法院長許宗力（左二）、秘書長林輝煌（左一）與台北地院院長黃國忠（左三），迎接監察委員王榮璋（右）到北院旁聽國民法官模擬法庭開庭 。（圖／記者黃哲民攝）

正好北院今天起舉辦為期3天的國民法官模擬法庭，成為監委們選擇「上課」的地點，陳菊更決定帶隊旁聽，促成監委首度集體觀察國民法官模擬法庭運作，今天共有王美玉等13位監委隨陳菊到北院，監院有糾正政府機關的權責，超過10位監委同時出現在同一個機關裡，陣仗令所有人側目。

▲▼ 監察院長陳菊首次帶隊與多位監委到台北地院，旁聽國民法官模擬法庭開庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲監察院長陳菊首次帶隊與多位監委到台北地院，旁聽國民法官模擬法庭開庭，司法院長許宗力（左二）與秘書長林輝煌（左）、台北地院院長黃國忠（左三）等候迎接 。（圖／記者黃哲民攝）

許宗力慎重其事，親自站在北院正門10幾分鐘等候陳菊，司法院秘書長林輝煌與地主、台北地院院長黃國忠陪立兩旁，陳菊比預定時間提早8分鐘抵達，和許宗力寒暄後，一起走進法庭入座。

▲▼ 監察院長陳菊首次帶隊與多位監委到台北地院，旁聽國民法官模擬法庭開庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今舉辦國民法官模擬法庭開庭，監察院長陳菊帶隊與多位監委首度旁聽觀察國民法官新制如何運作 。（圖／記者黃哲民攝）

北院模擬法庭今天演練的案情為1起傷害致死案，已依法定程序，先選出6位國民法官與3位職業法官組成合議庭審理，另選出4位備位國民法官，同坐在法台後方，除非遞補出缺的國民法官，否則備位國民法官不能參與投票決定判決結果，但備位國民法官與國民法官每次出庭都有車馬費可領。

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