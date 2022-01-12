人民陳情案4成跟司法有關　陳菊尊重獨立審判期待院際理解合作

▲監察院長陳菊（右）到台北地院旁聽國民法官模擬法庭，認為國民法官新制是司法改革的一大步，中為監委王美玉。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

監察院長陳菊今帶隊和10多位監委，到台北地院首度旁聽國民法官模擬法庭，觀察明年元旦將上路的刑事訴訟新制如何實施，陳菊受訪肯定國民法官新制是司法改革重要一大步，而監察院受理的人民陳情案件，將近4成與司法獄政有關，她強調非常尊重法院獨立審判，也期盼與司法院有更多相互理解。

陳菊表示，今天旁聽模擬法庭開庭過程，看到來自不同的生命經驗、不同的背景的國民法官，與職業法官一起審理案件，聽到檢方與律師可以盡情互相辯論，代表台灣司法改革有很大的進步，她與司法院長許宗力都認為保障人權是非常重要的價值，相信許宗力領導的團隊，在這部分做了很多努力和堅持。

陳菊說，監察院所收人民陳情案，有39.1%跟司法獄政事項有關，比例最高，可見司法獄政問題，民間非常關心，監察院非常尊重法官獨立審判，但也希望未來在院際之間，能有更多互相的理解。

陳菊強調，大家對司法改革的期待很高，希望司法改革更有效率，國民法官新制至少邁出一大步，讓不同的聲音、不同的生命經驗對話，未必完全是3位職業法官依據自身專業的評估，「總是一個進步」。

監委王美玉指出，監察院關心的，第一是人民的訴訟權，第二是公平法院的實現，監察院過去提出的調查報告，2成是跟司法有關，2萬件的人民陳情案件，真的是4成來自司法，監察院絕對尊重司法獨立審判，基於權力分立，希望跟司法院共同為台灣的司法改革，攜手努力，給人民一個公平公開公正的司法審判空間。