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永侒實業宜蘭採礦中途停工1年　監察院糾正礦物局：竟未廢止礦業權

▲▼捍衛好山好水寸土不讓，宜蘭林姿妙以劃設為國土保育區力抗永侒礦業區開發。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙以劃設為國土保育區，力抗永侒礦業區開發。（圖／記者游芳男翻攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員田秋堇等人4日表示，永侒實業股份有限公司申請展延宜蘭縣員山鄉的礦權，然而自2003年5月至2004年12月期間，所雇的工人均未達5人以上，且在2004年並未從事開採作業，經濟部礦務局卻未依法廢止其礦業權之核准，核有違失，因此監察院通過提案，糾正經濟部礦務局。

永侒實業申請在員山鄉大安埤山開採礦區案，部分居民認為，開發案不僅可能汙染環境和水源，大量砂石車恐帶來噪音和空氣等汙染，行政院環境保護署環評大會在去年6月審查後，決議此案進入二階環評。

監察委員田秋堇、林盛豐、蔡崇義4日上午召開記者會表示，永侒公司申請展延宜蘭縣員山鄉的礦權，然而該礦曾有中途停工，經濟部礦務局並未依法審查，歷經1年4個月的立案調查，監察院財政及經濟委員會在去年12月8日通過調查報告，並且糾正礦務局。

田秋堇指出，依據永侒實業的「礦業簿」記載，自2003年5月至2004年12月期間，所雇工人均未達5人以上，且依礦務局「自行勘查」與「實際查核」的記錄，2004年該礦並未從事開採作業。

田秋堇再指，依照《礦業法》規定事項的查核要點，該礦確實有「中途停工1年以上」的情事，然而經濟部於上開期間，未依法廢止礦業權之核准，核有違失，因此依法予以糾正。

▲▼監察委員田秋堇、林盛豐、蔡崇義4日召開「永侒公司申請展延宜蘭縣員山鄉礦權，經濟部礦務局未依法廢止其礦業權之核准」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察院日前通過監察委員田秋堇、林盛豐、蔡崇義提案，糾正經濟部礦務局。（圖／記者林銘翰攝）

調查報告發現，永侒實業在2019年11月4日提出的礦業權展限申請，交通部依據工程顧問有限公司所提供礦區界點為基準，套用地理資訊系統測距，確認礦區座標距省道並不符《礦業法》第27條「需距省道系統150公尺以上」的規定，依法未經交通部同意，應不予核准。

林盛豐認為，《礦業法》是在1930年制定，當年政府統治中國大陸、百廢待舉、急於開採，然而今日政府所轄國土大不相同，台灣如今面臨過度開發之壓力，情況與過去迥異，相關認定與核處原則，實應隨社會整體變遷適時檢討修正，更應與時俱進。

林盛豐建議，礦務局應以本案為鑑，審慎檢討《礦業法》，同時顧及聯合國「永續發展」目標以及《礦業法》所揭櫫「促進經濟永續發展，增進社會福祉」的立法意旨，持續滾動檢討，以符實需。

蔡崇義強調，礦產是不可再生性的資源，礦產之開挖若有不慎，則有破壞水土保持之憂，甚至對國土保安造成干擾，因此需依「規費法」徵收礦業權費及礦產權利金，然上述規費自2004年訂定後即未調整。

蔡崇義認為，雖然「礦業權費」目前擬調增，然而「礦產權利金」迄今仍未有調整，礦務局應依《規費法》第11條規定，衡量各種因素，持續滾動檢討礦業權費與礦產權利金的收費基準並適時調整，以符規費法的精神。

蔡崇義受訪時表示，監察院希望大家重視礦業權的問題，台灣有很多好山好水，但是很容易被破壞，「不像中國大陸鼓勵大家開採」，很多地方一旦被破壞就很難恢復，當前的情勢已經變更，希望大家重視礦業的開採。

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