28歲國航空姐墜樓亡！「被公司逼死」內幕瘋傳：母親生病請假被拒

▲自殺空姐的微信帳號。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

一則「國航員工被公司逼自殺」的消息近日在大陸網上引發關注。事件的當事人，是中國國際航空公司的魯姓空姐，年僅28歲。網傳稱，魯女因為母親生病欲請假離開北京，未得到單位督導經理批准，一氣之下交了離職報告。之後，她在家人的勸說下返回北京，向督導提出不離職，被拒絕後從所住小區自殺身亡。

據《瀟湘晨報》報導，近日，網友「停機坪大表哥」發布了一張截圖稱，「有個女孩的媽媽生病了，她想離京回家去看媽媽，督導經理沒有同意，一氣之下女生就提出了離職，回山東後女孩的媽媽勸她趕緊回去上班，即使陪在身邊也於事無補，女孩回到北京後跟督導經理說不離職了，但督導沒有同意。然後，女孩就跳樓了。」

在有關留言中，有「知情人」評論「慘烈」，稱女孩早上跳樓，中午才被發現，其父親去公司大門但不讓進，「最後跪在門口才有『領導』出來」。

該網友還發布了《國際空乘，跳樓了，她們卻只會說：這不值得》的博文，並在公眾號「停機坪」上撰寫了《那空乘，跳樓了》。他還上傳了一段時長4分33秒的影片，文章稱，這是發生在1月7日召開的國航員工會議上，國航客艙服務部四部二隊的張書記談及網路上員工自殺的傳言。

▲網傳國航空姐被公司逼死。（圖／CFP）

在影片中，一名女性聲音稱，集團對此高度重視，「立即行動起來，對網路信息中可能涉及到的乘務員，進行情況的核實。部門內員工身故為屬實，但實際情況與網絡傳言南轅北轍，無一相符。」

1月11日，一名知情人透露，女孩墜樓的小區，與她家只相隔幾百米。女孩姓魯，1994年出生，家在山東，系中國國際航空公司客艙服務部四部二隊的乘務員，有著7年的飛行經歷，「經理是以『非必要不離京』的理由拒絕了魯女的請假申請，魯女提出離職後又想回到公司繼續工作，沒有被批准，回到北京後，在租的房子內，結束了自己的生命。」也有知情人透露，魯女是本科畢業，是兩艙乘務員，「和她飛過的人說女孩挺好的。」

一名中國國航工作人員透露，魯女大約在2週前自殺，暫以支付家屬撫卹金作結，「女孩已經提交了書面的離職申請，但是公司審批離職申請得需要一段時間，所以離職最終並沒有審批下來。她原在國航四部工作，回京後，因為四部經理不同意她繼續留在國航，才導致的跳樓。」

目前，國航暫未對此事有任何回應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995