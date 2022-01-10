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空姐超會藏　脫下上衣「雙球撐爆比基尼」！鄉民全暴動：簡單粗暴

▲▼ 。（圖／翻攝自Iris.L IG）

▲空姐外表甜美可愛。（圖／翻攝自Iris.L IG）

記者施怡妏／綜合報導

PTT表特版經常有鄉民認證的正妹，近日一名正妹空姐再度引發暴動，原PO貼出五張照片，空姐穿著長袖長褲，模樣清新氣質非凡，怎料滑到第五張照片時，瞬間讓人大噴鼻血，空姐穿著紅色的比基尼，在泳池邊展露魔鬼身材，纖腰配上爆乳，讓鄉民們嗨炸直呼「本來想噓。但看到最後一張只能推了」。

該網友在PTT表特版上發文，原PO似乎看準了頁面瀏覽從上到下的閱讀方式，貼出5張空姐的生活照，第一張是穿著襯衫配牛仔褲，第二張則是高領搭Q毛外套下半身則是黑色長褲，第三張則是針織衫配牛仔褲，第四張是個韓國小姐的裝扮，西裝外套配上黑色長褲，給人的感覺就像鄰家大姊姊。

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怎料到了第五張，竟然是超火辣的比基尼照，空姐雙腿跪在泳池邊，露出纖細的蠻腰以及大腿，但最讓鄉民驚呼的是空姐波濤洶湧的長輩，讓人視線無法移開，前面四張都包緊緊，看到最後一張直接暈了，強烈的對比讓所有人都凍未條。

▲▼ 。（圖／翻攝自Iris.L IG）

▲空姐的魔鬼身材讓人看了超害羞 。（圖／翻攝自Iris.L IG）

鄉民們看完後留言大喊，「這種程度的你也...哇最後一張」、「你是在報復社…..喔喔喔喔喔喔喔」、「最後一張都醒過來了」、「前面幾張真看不出來有這麼兇」、「看推文我快笑死，見奶轉舵啊」、「本來想斥責的」、「最後一張看好久」、「突然被炸到」、「我原本想噓的，但是看到最後一張我反悔了」、「直接放最後一張不就好了」。

不久後，就有網友神出空姐的IG，原來她是長榮航空公司的空姐Iris.L，去年12月與愛情長跑9年半的男友結婚了，常在IG分享生活照，平時打扮休閒清新，偶爾才會有幾張美照展現姣好身材。

▼空姐平時打扮休閒。（圖／翻攝自Iris.L IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自Iris.L IG）

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