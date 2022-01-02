結婚對象不考慮空姐！4航空機師開條件：溫柔體貼不強勢

▲航空機師請中壢美滿服務中心協助，找到對象結婚。（圖／示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

4名任職航空公司、擁有高學歷、高薪和帥氣外表等各方優秀條件的機師，一起請中壢美滿服務中心協助，安排在農曆年前找到對象。社工人員好奇，航空公司空姐多，應該很容易找到對象？然，4人卻不約而同表示，不希望未來對象是空姐，而是希望找不強勢，溫柔體貼的女生，當然，外表也不能太差！

碩士學歷的A機師告訴中壢美滿，空姐當然好，但因為工作時間、地點不定，如果要成家，除非放棄工作，否則根本不可能教養孩子，如何有正常家庭生活？B機師說，結婚當然要生孩子，空服員的工作型態特殊，國籍航空華航、長榮、國泰或許可讓空服員生產完繼續飛行，外商規定就不同了，一旦懷孕可能要求離職。

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C機師則發現，或許空姐不一定迷戀名牌包，也不一定會買精品，不過空姐對於保養就相當捨得砸大錢，一個月花3、4萬保養，家用開支大。D機師說，飛行員和空姐結婚似乎是天作之合，飛行員和空姐能夠相互理解工作的忙碌，又經常朝夕相處，但事實上真的是如此嗎？根據我國民航界最新相關調查發現，我國飛行員和空姐在一起的比例不到10%，10%結婚的人當中，離婚率高達60%，所以只好往外求。

聽完4名機師的說法，中壢美滿服務中心表示，該中心資優女生不少，但整體而言，外在客觀條件整體不會超過空姐，至於扮演好女友、好老婆特質，男人最愛的理想伴侶特質如，體貼、善解人意、好相處、可以理性溝通、不計較等好女性，倒是不少。