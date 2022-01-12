在營區撿到步機槍夜視鏡　2陸軍士官直接A走被移送憲兵隊

▲2陸軍士官在營區內撿到步機槍夜視鏡，卻未上繳通報，反而因此占為己有，事後慘遭移送憲兵隊。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／屏東報導

擔任陸軍機械化步兵的蔣姓和余姓士官，2020年時在營區拾獲營部遺失的步機槍夜視鏡，竟未向上級通報，反而還將夜視鏡占為己有，直到被長官調閱監視器發現後，才讓整件事情曝光。屏東地院審理後，依共同犯侵占遺失物罪，分別判處2人罰金1萬元，可服勞役。

蔣姓和于姓男子，2人分別為陸軍機械化步兵的中士和下士，2人在2020年間在營區撿到營部所丟失的步機槍夜視鏡，不料蔣、余2人竟未向上級通報，反而試圖將夜視鏡試圖吞為己有，蔣男更進一步指示余男將夜視鏡藏在余男停在營區外的轎車內，直到長官調閱相關監視器畫面，想循線找出丟失的夜視鏡時，才發現夜視鏡早被蔣、余2人拿走，怒將2人送往憲兵隊。

檢察官受理後也依法起訴，庭審時，2人均坦承犯行。屏東地院勘驗相關證據後，認為2人確實有侵占夜視鏡之行為，審酌2人當時為職業軍人，而榮譽為軍人的第二生命，應知法守法謹守己身行為份際，但蔣、余2人卻貪圖一己之私，侵占夜視鏡得逞，衡量2人智識與經濟程度，分別判處2人罰金1萬元，得服勞役。