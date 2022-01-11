快訊／不只4處！8歲確診童高雄3天2夜詳細足跡曝　曾搭這2班高鐵

▲確診者曾在跨年期間去過，漢神巨蛋1/11停業一天。（圖／記者陳建宇攝）

記者賴文萱／高雄報導

桃機群聚延燒高雄！高雄市衛生局證實，案17505的8歲學童，在去年底跟家人一家四口到高雄跨年，高雄市衛生局今（11）日公布3天2夜詳細足跡。高雄市長陳其邁表示，根據研判，確診童並非在可傳染期到高雄跨年，但是有擴大篩檢，總共匡列51人為密切接觸者，其中，29人PCR檢查陰性，22位目前PCR還在採檢當中，社區風險不高。

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▲▼8歲確診童一家4口玩高雄，3天2夜詳細足跡出爐。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁上午赴小港機場視察防疫情況，他受訪表示，確診童一家跨年有來高雄玩，但指標個案是在12/30發病，推算潛伏期，研判確診童一家12/31-1/2並非屬於可傳染期間，所以在高雄社區傳播風險低，請市民朋友放心。

不過，高市府仍會做好最嚴密的防疫工作，因此有擴大篩檢，12/31-1/2足跡已經調查清楚，擴大篩檢總共匡列51人為密切接觸者，其中29人PCR檢測陰性，22人目前PCR還在採檢當中，社區風險不高。

陳其邁特別提醒，omicron來勢洶洶，尤其病毒特性是傳染力高，雖然重症、死亡率比較低，但可能會有社區化、流感化的發展趨勢，傳染力高就有可能傳染給沒打疫苗的民眾，如果要建立集體免疫，就要打第三劑。

▲▼確診8歲童一家遊高雄3天2夜，萬豪、漢神巨蛋、義享天地、碳佐麻里美術店4處緊急大清消。（圖／高雄市環保局提供）

高雄市衛生局透露，桃園市確診個案17505（8歲童、CT=25.6）於2021年12月31日至2022年1月2日與家人一行4人（案父、母與兄）至高雄旅遊，經中央流行疫情指揮中心分析，案17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父（案17473）。

▲▼確診8歲童一家遊高雄3天2夜，萬豪、漢神巨蛋、義享天地、碳佐麻里美術店4處緊急大清消。（圖／高雄市環保局提供）

不過，由於8歲學童在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，於高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低，但仍不可掉以輕心。為了確保風險無虞，衛生局仍匡列28人，目前採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦），昨日環保局接獲通知後，也立即展開徹底清消工作。市府呼籲市民出外仍應保持社交距離、載口罩、勤洗手，落實防疫措施。