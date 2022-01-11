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高雄傳出確診者足跡　黃偉哲籲市民對生活細節都要小心防範

▲台南市長黃偉哲強調，如果台南出現確診者的話，就要恢復像餐廳、夜市、戶外的隔板，也不排除再進一步緊縮防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

▲高雄傳出確診者足跡，台南市長黃偉哲籲請市民注意防疫，對生活細節都要小心防範。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對高雄傳出有確診者足跡，台南市長黃偉哲11日上午表示，這次的Omicron的感染力跟傳播力是特別強的，呼籲市民朋友們一定要勤洗手、戴口罩，大家也看到這次的確診者光是摸到推車就有這樣的風險，如果跟確診者搭同一部電梯或同車，或甚至摸到按鈕，很多生活的細節我們都要非常小心，這樣才能確保平安。

台南市長黃偉哲指出，高雄有確診者足跡，這部份首先要看疫調，其次看篩檢，如果疫調這個確診者足跡沒有造成接觸者有感染的話，那應該是還好，那如果造成感染的話，就要再進行二次疫調，也就是說被確診者感染的人他的足跡到過哪裡，這是我們要高度的戒慎恐懼的。

黃偉哲強調，這一次Omicron的感染鏈，其中有一個就是摸了機場的手推車，幫忙確診者把手推車推到定位，這樣子就感染了，還感染到自己的家人，所以這一次的Omicron的感染力跟傳播力是特別強的，因此也呼籲市民朋友們還是要勤洗手、戴口罩，很多生活的細節都要非常小心，才能確保平安。

黃偉哲也舉出，目前為止，疫苗二劑的覆蓋率都已經突破6成了，第1劑已經突破8成了，所以台灣相對地是有一些群體免疫的效果，只是因為道高一尺、魔高也一丈，或是道高一丈、魔高一尺，病毒的變異也是很快，穿透力很強的，從過去的原生的COVID-19病毒，一直到Alpha變異株，一直到Delta變異株，現在到Omicron變異株，我們還是要特別注意。

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