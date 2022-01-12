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法國單日新增近37萬例　再創疫情新高

▲▼ 法國,新冠疫情。（圖／路透）

▲法國確診創新高。（圖／路透）

文／中央社巴黎11日綜合外電報導

法國今天通報新增36萬8149例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創下單日新增染疫人數新高。

之前新高紀錄是5日的33萬2252例，之後又有兩天新增超過30萬例。高度傳染的變異株Omicron目前是法國主流病毒株。

7天新增的平均值，今天增至28萬例。

法國政府打算在月中推行疫苗通行證，任何人想去餐館或參加室內活動，都必須接種疫苗。

目前只要出具已接種或最近採檢陰性證明就已足夠。

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法國covid-19確診

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